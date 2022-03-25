Insider: «немыслимый заговор» — Трамп подал в суд на Клинтон и её сторонников за попытки связать его с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на свою бывшую соперницу по выборам 2016 года Хиллари Клинтон и других демократов, сообщает Insider. Как настаивает Трамп, Клинтон и её сторонники вступили в «немыслимый заговор» с целью сфабриковать доказательства, которые указывали бы на связь республиканца и его избирательного штаба с Россией.

В четверг 24 марта бывший президент США Дональд Трамп подал во флоридский окружной суд иск, в котором утверждает, что стал жертвой «немыслимого заговора», организованного его соперницей по выборам 2016 года Хиллари Клинтон и Демократической партией, сообщает Insider.



По словам истца, Клинтон и другие ответчики, указанные в иске, включая её советников по избирательной кампании 2016 года, национальный комитет Демократической партии и некоторых экс-сотрудников Министерства юстиции и ФБР, сговорились, чтобы сфабриковать доказательства, которые указывали бы на связь Трампа с Россией. Сам Трамп в иске такую «вымышленную связь» отрицает. Также экс-президент повторил уже ранее сделанные им заявления, основанные на заключениях по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённому «сговору» с Россией. Как настаивает в своём иске экс-президент, Мюллер «оправдал Дональда Трампа и его избирательный штаб своим заключением об отсутствии доказательств сговора с Россией».

Insider напоминает, что по итогам своего расследования в 2019 году спецпрокурор пришёл к выводу, что «российское правительство вмешивалось в американские выборы 2016 года, чтобы ослабить позиции Клинтон и помочь Трампу». При этом команда Мюллера заявила, что не нашла «достаточно доказательств», чтобы предъявить кому-либо из штаба Трампа обвинения в «сговоре» с Москвой. А в 2020 году сенатский комитет по разведке установил, что у некоторых членов трамповского штаба всё же были связи с россиянами.

Как обращает внимание издание, незадолго до подачи последнего иска экс-президент и его сторонники «сделали ложное заявление» о том, что недавние судебные документы, представленные спецпрокурором Джоном Даремом в рамках разбирательства по расследованию «российского вмешательства» со стороны ФБР, доказывают, что штаб Клинтон вёл незаконную слежку за Трампом во время предвыборной гонки и в начале его президентства. В иске экс-президента говорится, что Клинтон и сторонники прибегли к «поистине подрывным мероприятиям, включая взлом серверов в Trump Tower, личных апартаментах Трампа и, что вызывает наибольшую обеспокоенность, в Белом доме».

Однако, как подчёркивает Insider, в документе Дарема в действительности нет столь категоричных обвинений и, как заявлял сам спецпрокурор, «представители СМИ» могли «неправильно интерпретировать» его слова.

В комментарии изданию представитель Клинтон Ник Меррилл назвал иск Трампа «абсурдом».