CNN: Хиллари Клинтон пополнила ряды высокопоставленных демократов, заразившихся COVID-19

Бывшая первая леди США и кандидат в президенты 2016 года Хиллари Клинтон пополнила ряды высокопоставленных представителей демократов, у которых за последние недели был выявлен коронавирус, передаёт CNN. Об этом сообщила сама Клинтон своим подписчикам в соцсетях, пояснив также, что у её супруга Билла Клинтона отрицательный результат теста, однако пока он находится на карантине. В то же время, согласно статистике, общее число заражений COVID-19 в США снизилось на 16% по сравнению с прошлой неделей.

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон объявила, что получила положительный результат на COVID-19, однако чувствует себя хорошо и ощущает лишь «лёгкие симптомы» простуды, сообщает CNN. Кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года, которая также занимала ранее пост госсекретаря, пополнила ряды высокопоставленных представителей демократов, у которых за последние недели был выявлен коронавирус, отмечается в статье.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что повторно сдала положительный тест на COVID-19. Из-за этого ей пришлось отказаться от поездки в Европу на саммит НАТО вместе с президентом США Джо Байденом, говорится в статье.



А на прошлой неделе коронавирус был выявлен у Дугласа Эмхоффа, супруга действующего вице-президента США Камалы Харрис. Это стало первым известным случаем заражения COVID-19 среди членов семьи обитателей Белого дома, с тех пор как президент Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис вступили в должность в январе 2021 года, отмечает CNN.



74-летняя Клинтон сообщила во вторник в соцсетях, что у неё был выявлен положительный результат на COVID-19, однако она прекрасно себя чувствует и ощущает лишь «лёгкие симптомы простуды». Она также написала, что очень благодарна защите от серьёзных осложнений, которую обеспечивает прививка против коронавируса, и призвала всех как можно скорее вакцинироваться.



Кроме того, бывшая первая леди рассказала своим подписчикам, что её супруг, экс-президент США Билл Клинтон, получил отрицательный результат теста и чувствует себя хорошо. Однако пока он временно находится на карантине, пояснила Хиллари.



Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 21 марта в США в среднем ежедневно регистрируется менее 30 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это на 16% ниже, чем на предыдущей неделе, сообщает CNN.