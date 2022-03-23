Fox News: коронавирус никуда не делся — Псаки заявила, что не будет сопровождать Байдена в Европе из-за её положительного теста на COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом и поэтому не будет сопровождать Джо Байдена в его предстоящей поездке в Европу, передаёт Fox News. Как отмечает канал, хотя в последнее время появляется не особо много новостей о COVID-19, однако эта болезнь до сих пор остаётся проблемой для США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки только что объявила о подтверждённых результатах того, что она заразилась COVID-19. Она только получила положительный результат теста на коронавирус. За последние дни Псаки провела две встречи с президентом, соблюдая социальную дистанцию. Так что, согласно заявлению, прямого контакта с ним было.



Кроме того, она только что объявила о том, что на этой неделе не будет сопровождать президента в его поездке в Европу. Джон.



ДЖОН РОБЕРТС, ведущий Fox News: И это уже второй раз, когда происходит подобное. Напомним, что она переболела ковидом несколько месяцев назад. Тогда она заявляла, что её тесты давали отрицательный результат, но затем однажды она сообщила, что сдала положительный тест. По-моему, когда её тест дал положительный результат, была суббота. И тогда она также отказалась от (зарубежной. — ИноТВ) поездки.



Между тем этот случай демонстрирует, что в последнее время у нас было не особо много новостей по COVID-19. Тем не менее эта болезнь остаётся проблемой в нашей стране. Сейчас по Европе ходит вариант BA.2. И, вероятно, он уже также распространяется здесь, у нас. Мы можем ожидать, что COVID останется на экранах наших радаров ещё в течение некоторого времени.



Дата публикации 22 марта 2022 года.