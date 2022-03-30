Габбард: если бы Байден подтвердил, что хочет сменить режим в России, его рейтинг в США упал бы ещё ниже

Слова Джо Байдена о смене власти в России не являются оговоркой, считает экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. В своём интервью для Fox News Габбард заявила, что Байден просто озвучил вслух цель своей администрации. По мнению Габбард, Байден не подтвердил своих слов, потому что понимает, что в таком случае его рейтинг упадёт ещё сильнее ввиду того, что американский народ категорически не приемлет подобную политику.

Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Это не персональные нападки на Джо Байдена, и я не хочу проявлять неуважение к человеку в его нынешнем состоянии, но здесь мы говорим о том, что на кону стоит будущее США. И я не понимаю, как Демократическая партия может и дальше поддерживать человека, который совершенно вышел из-под контроля.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США: Говоря о словах Байдена про смену власти в России: мне кажется, что это не оговорка. Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти.

Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляя современную осаду России, изолируя её, сдерживая её, нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут своё правительство и избавятся от Путина.

Причина, по которой они лгут об этом американскому народу, заключается в том, что они знают, что мы уже предельно устали от того, что наша страна постоянно пытается сменить власть в других государствах. Мы помним, насколько разрушительными и затратными были войны в Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Мы абсолютно не приемлем этих войн. Поэтому, если они расскажут всю правду, их рейтинги упадут ещё сильнее, чем сейчас, и их политика пострадает.

Я полностью доверяю вашему мнению: очевидно, что демократы хотят смены власти в России. Но что случится после? Убивать людей сравнительно просто, а вот строить новое трудно. Это настоящая страна, там живёт 140 миллионов человек, там крупные запасы энергоресурсов. Что случится после ухода Путина? Они продумали этот вариант?

ТУЛСИ ГАББАРД: Ответ на это: разумеется нет. И это не просто моё мнение: за ответом на этот вопрос мы можем обратиться к истории. В ходе каждой из войн США по смене режимов мы видели ответ на вопрос: что случится после. Кто придёт к власти после свержения того или иного диктатора, какое оружие попадёт в руки этих сил. У них никогда нет ответа на этот вопрос, и то, что мы сейчас видим, следует всё по тому же пути. Отличие состоит в том, что сейчас это ещё опаснее, потому что граждане США достаточно умны, для того чтобы понять, что стратегия, направленная на смену власти в имеющей ядерное вооружение России, очень отличается от войн по смену режимов, проводившихся ранее, и выльется в ужасающие последствия, которые выходят за рамки того, что мы можем представить.

Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.