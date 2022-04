Fox News: Байден повторяет путь Джимми Картера — и идёт к разгрому вместе со своей партией

Джо Байден, по всей видимости, оказался в том же положении, что когда-то Джимми Картер — как и Картера, его не видят президентом даже соратники по партии, из-за чего кое-кто из них уже готовится выступить против него на праймериз, полагает ведущий Fox Джесси Уоттерс. Как напоминает Уоттерс в своей передаче, для Картера всё закончилось плохо: хотя гонку за выдвижение он выиграл, в финальном этапе выборов он, измотавшись, уступил Рональду Рейгану. По словам Уоттерса, на таком фоне внутри Демократической партии воцарились упаднические настроения — там уже готовятся к победам. республиканцев.

Если (член сената США от Демократической партии. — ИноТВ) Лиз Уоррен на самом деле попытается выступить против Джо Байдена на праймериз, демократы могут уже сейчас попрощаться с победой на выборах 2024 года. Ведь в таком случае будет повторение ситуации с Картером один в один. Вы же помните? В 1980 году Картеру тоже бросил вызов сенатор-прогрессист из Массачусетса — Тед Кеннеди.



ТЕД КЕННЕДИ, сенатор от штата Массачусетс, кандидат на праймериз Демократической партии в 1980 году: На небезосновательные опасения, которые терзают этих людей, господин Картер реагировать отказывается. <...> А в послужном списке у него — одни рекорды: рекордная инфляция, рекордные банковские ставки, рекордная безработица в ключевых отраслях промышленности, включая производство сталей и автомобилей, а также рекордные неудачи во внешней политике.



Ничего не напоминает? И хотя Картер в конечном счёте всё равно победил на праймериз и был выдвинут на президентские выборы, битва за собственную партию его подкосила — настолько, что выборы он проиграл человеку, которого все считали аутсайдером, — Рональду Рейгану.



А ведь у Байдена уже сейчас дела идут даже хуже, чем у Картера: хотя катастрофы внутри страны и за её пределами они спровоцировали оба, Картеру хотя бы было под силу произнести внятное предложение.



Демократы в панике: на них движется красная волна (красный в США — традиционный цвет республиканцев, синий — демократов. — ИноТВ), а капитан их корабля при этом спит беспробудным сном. По данным The New York Times, они уже бросились к шлюпкам. Цитирую: «В партии распространяются фаталистические настроения — там всё больше обсуждают вопросы не о том, как получить новые места в конгрессе, а о том, как свести к минимуму ожидаемые потери».



А The Washington Times тем временем пытается запугать граждан, заставив их поддержать «синих». Там пишут, что Белый дом уже начал готовиться к расследованиям, которые инициируют республиканцы, получив контроль над конгрессом. Цитирую: «Высокопоставленные чиновники приступили к разработке стратегии возможной реструктуризации различных подразделений Белого дома, в особенности — канцелярии юрисконсульта, дабы эффективнее реагировать на лавину ходатайств о возбуждении следствия, которая начнётся, если — как ожидают многие члены обеих партий — демократы по итогам промежуточных выборов в ноябре потеряют контроль над палатой представителей или сенатом». А ведь реструктуризацию начинают только тогда, когда есть что скрывать. И я уверен, что всё это имеет прямое отношение к Хантеру Байдену и его связям с Большим Человеком. Кстати, у нас есть по этой теме кое-какие новые подробности — и чуть позже в этом выпуске мы о них вам расскажем.



Предстоящие расследования нанесут и так потрёпанному имиджу Байдена кошмарный урон. А американцы в большинстве своём уже не хотят, чтобы он вновь баллотировался. Как свидетельствует свежий соцопрос... Готовы? За то, чтобы Байден выдвигался на второй срок, выступают лишь 19% респондентов. Выдвижение Джо поддерживает меньше людей, чем выступают за вариант «Не уверен». Мы точно не знаем, кто такой этот господин Не Уверен, но судя по всему, парень он неглупый.



(На экране — фрагмент из фильма «Идиократия».)



ДВЕЙН ЭЛИЗОНДО МАУНТИН-ДЬЮ ГЕРБЕРТ КАМАЧО, президент США: … у меня есть этот парень по имени Не Уверен. Во-вторых, у него высочайший интеллект на Земле. В-третьих, он-то всё и исправит!



Быть может, Не Уверен выступает за укрепление наших границ. Не исключено, что он готов жёстко бороться с преступностью. И, возможно, он даже знает, как постоять за себя перед Пасхальным Кроликом. Но кем бы ни был Не Уверен, он почти наверняка лучше, чем тот человек, который у нас есть сейчас.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2022 года.