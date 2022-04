Ведущая онлайн-энциклопедия попыталась предать забвению инвестиционную фирму Rosemont Seneca Partners, финансировавшую исследования опасных патогенов на Украине, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, компания принадлежала сыну президента США Хантеру Байдену. Президент Rosemont Seneca Эрик Шверин распоряжался деньгами Джо Байдена и многократно посещал Белый дом, отмечает колумнист New York Post Миранда Девайн.

Что касается истории. Вся наша история сейчас хранится в «Википедии», и люди верят в её правдивость. Какое-то время верить действительно стоило. Теперь ею («Википедией». — ИноТВ) руководят люди, для которых политическая повестка подменяет всякое чувство долга перед честностью или фактами.



Наглядный пример: только что «Википедия» удалила статью об инвестиционной фирме Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners. Фирма финансировала исследования опасных патогенов на Украине при участии подрядчика Министерства обороны (США. — ИноТВ). Это было, хотя вам и говорят, что этого не было. Это было. Точка. Биолаборатории на Украине — это правда. И то, что эти люди приходят в бешенство и вешают на вас ярлыки за упоминание об этом, говорит только о том, до какой степени это правда.



Кстати, они заработали большие деньги в Китае. Китайские чиновники, в свою очередь, финансировали компанию. И Джо Байден был в курсе. Наша программа заполучила фотографию, на которой Джо Байден играет в гольф со своим сыном и членами совета директоров Rosemont Seneca. Мы показали её в эфире, и им это очень не понравилось. Но теперь президент Байден настаивает, что смотреть здесь не на что. Взгляните.



ЖУРНАЛИСТ: Господин вице-президент, сколько раз Вы говорили со своим сыном о его деловых операциях за рубежом?



ДЖО БАЙДЕН: Я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом… Но вот что я знаю: я знаю, что Трамп заслуживает, чтобы его дела расследовали.



Ага. «Я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом», — это ложь, и есть доказательства. Никто не знает этого лучше, чем Миранда Девайн, ведущая колонки в New York Post, автор замечательной книги о ноутбуке Хантера. Сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Миранда. Что Вы об этом скажете?



МИРАНДА ДЕВАЙН, колумнист New York Post: Послушайте, вчера Стивен Нельсон, корреспондент New York Post в Вашингтоне, спросил самого Джо Байдена, когда тот проходил мимо, почему деловой партнёр Хантера Байдена Эрик Шверин 19 раз ходил в Белый дом, чтобы посетить его офис. Джо Байден просто проскользнул мимо и не ответил на вопрос, хотя и услышал его.



Белый дом не может занимать такую позицию. Если Джо Байден ни в чём не участвовал и ничего не знал о деловых операциях Хантера, почему же он встречался со столькими его партнёрами? Почему он приглашал Эрика Шверина, как мы выяснили, по меньшей мере два десятка раз в Белый дом, в свой офис, чтобы тот встретился с ним, с его женой и разными его помощниками?



Знаете, Эрик Шверин — не абы кто. Он был президентом Rosemont Seneca — компании, которую «Википедия» только что отправила в небытие. У него было право подписи по банковским счетам Джо Байдена. Был один примечательный банковский счёт, о котором Эрик Шверин спрашивал Хантера — о внесении и снятии денег Джо Байдена, так называемый «социальный счёт» в Wilmington Trust. Что это был за счёт?



Мы знаем, что в штате Делавэр федеральный прокурор и большое жюри изучают деловые операции Хантера Байдена. И они спрашивали людей, кто такой «большой человек». Как нам известно от Тони Бобулински, «большой человек» — это Джо Байден. Напомню, Тони Бобулински — ещё один деловой партнёр Хантера, встречавшийся с Джо Байденом.



Потрясающе! Что-то здесь не то: они заработали столько денег на Украине, и теперь мы отправляем на Украину миллиарды. Не говорю, что здесь есть какая-то связь…



МИРАНДА ДЕВАЙН: Странно, да?



Странно. Миранда Девайн, я признателен Вам за то, что Вы уделили нам время. Рад был Вас видеть. Спасибо.



МИРАНДА ДЕВАЙН: Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 26 апреля 2022 года.