Fox News: «Википедия» удалила статью о фирме, связанной с биолабораториями на Украине
Что касается истории. Вся наша история сейчас хранится в «Википедии», и люди верят в её правдивость. Какое-то время верить действительно стоило. Теперь ею («Википедией». — ИноТВ) руководят люди, для которых политическая повестка подменяет всякое чувство долга перед честностью или фактами.
Наглядный пример: только что «Википедия» удалила статью об инвестиционной фирме Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners. Фирма финансировала исследования опасных патогенов на Украине при участии подрядчика Министерства обороны (США. — ИноТВ). Это было, хотя вам и говорят, что этого не было. Это было. Точка. Биолаборатории на Украине — это правда. И то, что эти люди приходят в бешенство и вешают на вас ярлыки за упоминание об этом, говорит только о том, до какой степени это правда.
Кстати, они заработали большие деньги в Китае. Китайские чиновники, в свою очередь, финансировали компанию. И Джо Байден был в курсе. Наша программа заполучила фотографию, на которой Джо Байден играет в гольф со своим сыном и членами совета директоров Rosemont Seneca. Мы показали её в эфире, и им это очень не понравилось. Но теперь президент Байден настаивает, что смотреть здесь не на что. Взгляните.
АРХИВНАЯ ХРОНИКА
ЖУРНАЛИСТ: Господин вице-президент, сколько раз Вы говорили со своим сыном о его деловых операциях за рубежом?
ДЖО БАЙДЕН: Я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом… Но вот что я знаю: я знаю, что Трамп заслуживает, чтобы его дела расследовали.
Ага. «Я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом», — это ложь, и есть доказательства. Никто не знает этого лучше, чем Миранда Девайн, ведущая колонки в New York Post, автор замечательной книги о ноутбуке Хантера. Сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Миранда. Что Вы об этом скажете?
МИРАНДА ДЕВАЙН, колумнист New York Post: Послушайте, вчера Стивен Нельсон, корреспондент New York Post в Вашингтоне, спросил самого Джо Байдена, когда тот проходил мимо, почему деловой партнёр Хантера Байдена Эрик Шверин 19 раз ходил в Белый дом, чтобы посетить его офис. Джо Байден просто проскользнул мимо и не ответил на вопрос, хотя и услышал его.
Белый дом не может занимать такую позицию. Если Джо Байден ни в чём не участвовал и ничего не знал о деловых операциях Хантера, почему же он встречался со столькими его партнёрами? Почему он приглашал Эрика Шверина, как мы выяснили, по меньшей мере два десятка раз в Белый дом, в свой офис, чтобы тот встретился с ним, с его женой и разными его помощниками?
Знаете, Эрик Шверин — не абы кто. Он был президентом Rosemont Seneca — компании, которую «Википедия» только что отправила в небытие. У него было право подписи по банковским счетам Джо Байдена. Был один примечательный банковский счёт, о котором Эрик Шверин спрашивал Хантера — о внесении и снятии денег Джо Байдена, так называемый «социальный счёт» в Wilmington Trust. Что это был за счёт?
Мы знаем, что в штате Делавэр федеральный прокурор и большое жюри изучают деловые операции Хантера Байдена. И они спрашивали людей, кто такой «большой человек». Как нам известно от Тони Бобулински, «большой человек» — это Джо Байден. Напомню, Тони Бобулински — ещё один деловой партнёр Хантера, встречавшийся с Джо Байденом.
Потрясающе! Что-то здесь не то: они заработали столько денег на Украине, и теперь мы отправляем на Украину миллиарды. Не говорю, что здесь есть какая-то связь…
МИРАНДА ДЕВАЙН: Странно, да?
Странно. Миранда Девайн, я признателен Вам за то, что Вы уделили нам время. Рад был Вас видеть. Спасибо.
МИРАНДА ДЕВАЙН: Большое спасибо!
Дата выхода в эфир 26 апреля 2022 года.
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