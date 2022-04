Папа отмажет — Fox News объяснил, почему СМИ признали коррупцию Хантера Байдена

Мейнстримовые американские СМИ наконец-то начали подтверждать давно известную информацию о том, что сын действующего главы Белого дома получал деньги от иностранных компаний, пользуясь влиянием своего отца, сообщает Fox News. По мнению ведущего телеканала Грега Гатфилда, левая американская пресса «прозрела» только потому, что теперь Джо Байден может добиться оправдания для своего сына, если его дело всё же дойдёт до суда.

Я говорю об огромном количестве людей, которые теперь признают, что СМИ скрывали историю с ноутбуком (Хантера. — ИноТВ) Байдена. Спустя почти два года президентства Джо люди начали соглашаться с тем, что мы знали всё это время.

БИЛЛ МАР, ведущий вечернего шоу RealTime: Он бездельник. Прости, Хантер Байден, но это так. Ты, будучи бездельником, делал деньги просто благодаря тому, что был сыном вице-президента и имел влияние. Ты получил 4,8 миллиона долларов от китайских энергетических компаний. Похоже, что левые просто похоронили эту историю, потому что она не вписывалась в их информационную картинку, и поэтому люди не доверяют СМИ.

«Похоже». И ещё, похоже, что на него (Мара. — ИноТВ) снизошло — не побоюсь этого слова — «просветление», но в хорошем смысле. Надо отдать Мару должное: когда он прав, он прав. В любом случае, речь идёт не только о Билле.

Даже The Washington Post признаёт свою ошибку. Они утверждают, что история Хантера даёт возможность для расплаты. Они наконец-то сообщают о многомиллионных сделках сына президента с китайцами. И это не считая миллионов, которые он потратил на проституток или куриц «кунг-пао». Хантер работал бы на китайцев ещё больше, только если бы проводил выходные за пошивом кроссовок «найк».

Но хотя в Post признают, что семья Байдена торговала его именем за границей, по их словам, это не означает, что Джо действовал коррумпировано. По-видимому, коррумпированные люди не могут видеть коррумпированность в других. Хотя их работа как раз и состоит в том, чтобы обнаружить коррупцию и рассказать нам о ней. Неужели он (Джо Байден. — ИноТВ) не обратил внимания на то, что его бездельник-сын вдруг начал зарабатывать миллионы? Это всё равно что не заметить растущее мокрое пятно на брюках.

Но затем Post задаёт самый тупой вопрос года: «Почему подтверждение истории, всплывшей осенью 2020 года, появляется только сейчас?» Ну и дела, Post, почему бы вам не поинтересоваться об этом у своего собственного бюро новостей?

Пресса спрашивает, почему эта история всплывает только сейчас. Это всё равно как если бы О. Джей Симпсон спрашивал, что случилось с его бывшей женой Николь, или Скотт Петерсон расклеивал бы в округе плакаты с изображением пропавшей супруги. Вы (СМИ. — ИноТВ) сами это допустили!

Затем The Washington Post отмечает, что после того, как The New York Post опубликовала свой сенсационный материал (о ноутбуке Хантера Байдена. — ИноТВ), «Twitter полностью заблокировал историю, приостановил действие аккаунта The New York Post за её распространение, а Facebook* снизил рейтинг истории в алгоритмах, которые определяют пользовательскую ленту новостей». Что ж, спасибо, ребята, мы это уже знали!

Речь действительно шла о дезинформационной кампании. Но виновники не хлестали водку в Москве, они потягивали латте в Кремниевой долине. Однако теперь The Washington Post и The New York Times «ручаются за достоверность многих электронных писем» (Хантера Байдена. — ИноТВ) и ссылаются на то, что эти события «спровоцировали обвинения в сокрытии или, в лучшем случае, продемонстрировали двойные стандарты в отношении к консервативным и либеральным политикам, бизнесу, со стороны мейнстримовых СМИ и социальных сетей». Ну с добрым утром, сони-засони. Вам хорошо спалось?

Конечно, WaPo затем неубедительно оправдывается, утверждая, что мы все стали «невольными болванчиками российского влияния», поэтому было бы благоразумно подозревать подобный заговор в данном случае. Но эти редакторы не были невольными. Они были просто кучкой болванчиков. Я не припомню, чтобы они проявили предусмотрительность в отношении других фальшивых заговоров. Они сдержанно относились только к одному — к настоящему!

И они заканчивают статью напыщенным идиотизмом: «Урок, извлечённый в 2016 году, заключался в том, что в разгар политической кампании лучше отказаться от сомнительного материала, чтобы избежать ошибок. Урок, извлечённый в 2020 году, вполне может состоять в том, что существует опасность сокрытия точных и актуальных историй».

Видите, что они сделали? Раньше было важно похоронить эту историю, а сейчас уже нет. А это значит, что пришло время для рубрики «Суперкрутая ударная теория заговора от Грега. Теперь в ней на 90 процентов больше конспирологии и фольги, а также капелька освежителя дыхания».

Ох, как же пробирает эта капелька освежителя дыхания! Итак, СМИ признают историю с ноутбуком сейчас, но не признавали раньше. Почему? Потому что демократы уже попали (в Белый дом. — ИноТВ). Они победили. Это как платить небольшой штраф за поведение, которое принесло вам миллионы. Конечно, платить штраф — полный отстой, но в любом случае с самого начала вы получаете миллионы. Правда, из-за «байденфляции» миллионы превратились в тысячи.

Но, может, дело в том, что СМИ знают, что будут выдвигаться обвинения. Так почему бы не ускорить процесс и не покончить с этим, пока до 2024 года ещё далеко и Джо продолжает находиться у власти? Ведь он с лёгкостью добьётся оправдания для своего сына и, возможно, брата до того, как Джо увезут на двухколёсной тележке, как Ганнибала Лектера. После чего демократы смогут заменить его кандидатом, который может назвать своё имя и домашний адрес без шпаргалки.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.