WTimes: большинство американцев не в восторге от своего вице-президента

Согласно опросу Rasmussen Reports, 56% американских избирателей отрицательно оценивают вице-президента США Камалу Харрис, сообщает The Washington Times. При этом, как отмечает издание, 47% респондентов заявили, что относятся к ней «очень неблагоприятно».
Больше половины американцев придерживаются «неблагоприятного» мнения о вице-президенте США Камале Харрис, пишет The Washington Times со ссылкой на опрос Rasmussen Reports.
В частности, этот опрос показал, что положительно к Харрис относятся 40% вероятных избирателей, а 56% американцев оценивают её отрицательно, в том числе «ошеломляющее» количество респондентов — 47% — сказали, что относятся к ней «очень неблагоприятно».
Как отмечает The Washington Times, всё это часть наблюдаемой в опросах более широкой тенденции, которая демонстрирует, что первая женщина — вице-президент Камала Харрис изо всех сил пытается сохранить благоприятное мнение о себе со стороны большинства избирателей.
Между тем она находится в двух шагах от президентского поста и может стать основным кандидатом в президенты от Демократической партии, если президент Байден откажется баллотироваться на второй срок.
Тем не менее отставание в рейтинге одобрения подчёркивает, что к Харрис и к её деятельности на посту вице-президента остаются вопросы.
На прошлой неделе Институт политики Нью-Гэмпшира опубликовал результаты опроса, в котором сообщалось, что 42% зарегистрированных избирателей штата поддержали бы Харрис, если бы Байден не стал участвовать в следующей президентской гонке, при этом 36% заявили, что поддержали бы «нового кандидата».
Опрос Rasmussen Reports был проведён 27—28 марта среди 1000 вероятных избирателей. Его статистическая погрешность составляет плюс-минус 3%.
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