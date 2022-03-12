Telegraph: «это какое-то безумие» — Харрис осудили за смех над проблемой украинских беженцев

Поведение Камалы Харрис во время её визита в Польшу вызвало у многих недоумение и недовольство. Отвечая на вопрос журналистов о приёме украинских беженцев в США, американский вице-президент разразилась неуместным хихиканьем, пишет The Daily Telegraph.

Камалу Харрис раскритиковали за её поведение на встрече с польским лидером Анджеем Дудой. Многим не понравилось то, как вице-президент США отреагировала на вопрос об украинском кризисе, пишет The Daily Telegraph.

Во время совместной пресс-конференции у Харрис поинтересовались, не стоит ли Вашингтону увеличить приём украинских беженцев. Она посмотрела на Дуду, словно вопрос был адресован ему, и затем, хихикая, ответила: «Друг познаётся в беде».

Представительница Республиканской партии Виктория Спартц, имеющая украинские корни, осудила поведение Харрис. Речь идёт об «очень серьёзной ситуации», которая не является «поводом для смеха», подчеркнула она.

«Вопрос с беженцами — это нешуточное дело», — прокомментировал выступление вице-президента экс-помощник Дональда Трампа Джорд Пападопулос. На его взгляд, смех Харрис над этой проблемой походил на «какое-то безумие».

По словам издания, вице-президент США уже не в первый раз вызывает недоумение и недовольство своими неуместными смешками. Так, после вывода американских войск из Афганистана она, хохоча, призывала журналистов «подождать» и «не торопиться» с вопросами.

В рамках восточноевропейского визита Харрис посетила Польшу и Румынию. Незадолго до её приезда Вашингтон и Варшава не смогли договориться о поставках истребителей Киеву, напоминает The Daily Telegraph.

По данным ООН, Польша приняла почти 1,5 млн украинских беженцев. Венгрия впустила на свою территорию более 200 тыс. вынужденных переселенцев, а Словакия – 165 тыс., отмечает издание.

При этом США приняли так мало украинцев, что их точное количество даже не попало в статистику ООН. Президент Байден пообещал оказать поддержку беженцам, но, по мнению критиков, его администрация действует недостаточно быстро, обращает внимание The Daily Telegraph.