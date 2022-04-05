WT: мир ещё три года такого не переживёт — Байдену пора на покой вслед за Брюсом Уиллисом

Семейству Джо Байдена следует взять пример с родных актёра Брюса Уиллиса и отправить своего именитого патриарха на заслуженный отдых, полагает колумнист The Washington Times Чарльз Хёрт. По мнению журналиста, как и Уиллис, Байден переживает явный умственный упадок — вот только его неосторожные заявления, которые он допускает всё чаще и чаще, постоянно оборачиваются катастрофами на мировой арене.

В отличие от президента США Джо Байдена актёр Брюс Уиллис может похвастаться тем, что его семье «глубоко небезразличны и он сам, и его достоинство, и та профессия, которой он посвятил жизнь», пишет обозреватель The Washington Times Чарльз Хёрт.

Как отмечает журналист, на этой неделе любящая семья господина Уиллиса (в том числе и актриса Деми Мур, его бывшая жена) объявила о том, что актёр завершает свою карьеру из-за диагностированной у него афазии — расстройства, которое на неврологическом уровне уничтожает способность человека облекать мысли в слова. «У него начались проблемы в умственном плане, — приводит Хёрт комментарий источника в окружении Уиллиса. — И про эти проблемы Брюса все они знали».

В физическом отношении актёр чувствует себя вполне хорошо, и сниматься он явно обожает — несмотря на то что Уиллис «уже много лет переживает явный и неизбежный неврологический упадок», только за минувший год в прокат вышло восемь картин с его участием, пишет автор. И всё же, как подчёркивает журналист, в последнее время кинопродюсерам, желающим воспользоваться недюжинным талантом звезды, всё чаще приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы обеспечить ему возможность работать: к примеру, реплики ему стали подсказывать через специальный наушник, для того чтобы актёр получал как можно больше экранного времени, по максимуму использовали дублёров, а съёмки зачастую переносили поближе к его дому. «Снимать его было всё сложнее и сложнее, — констатировал источник в окружении Уиллиса. — Становилось предельно очевидно, что ему тяжело».

«Ничего не напоминает?» — с иронией вопрошает у читателей Хёрт.

«А теперь представьте на секунду, что бы случилось, если бы господина Уиллиса окружала глубоко неблагополучная семья, которой движут лишь алчность и жажда власти и которую нисколько не интересует ни сам Уиллис, ни его прославленная карьера, ни что оставит после себя один из величайших актёров в истории, обласканный вниманием фанатов, — продолжает журналист. — Разумеется, такие родственники обобрали бы его до нитки. Они бы оставляли его одного, пока он неуклюже слоняется туда-сюда по сцене, двигаясь в направлении яркого света. Он бы срывался на гневные тирады на публике и позорился на весь мир, а они бы стояли поодаль, считая деньги. Это тоже кое-что напоминает, так ведь?».

По мнению Хёрта, Джо Байдена — которого члены семьи прозвали Заправилой, потому что ему «достаётся гарантированная доля в размере десяти процентов со всех незаконных барышей» — как раз и окружает семья, которую нисколько не волнует ни он сам, ни его достоинство, ни что он оставит после себя после полувека на государственной службе в Вашингтоне.

Разумеется, впечатление карьера Байдена производит весьма бледное — по некоторым данным, даже Барак Обама, при котором нынешний глава государства был вице-президентом, говорил о своём подопечном: «Его умение наломать дров недооценивать точно нельзя», оговаривается обозреватель The Washington Times. И всё же ни один человек не заслуживает того «унизительного шоу», которое Байден всем демонстрирует вот уже полтора года — и особенно последние несколько недель, пока в Европе разворачиваются «самые масштабные боевые действия за последние 70 лет», убеждён журналист.

Отправившись недавно в Польшу, Байден заявил на встрече с американскими военнослужащими, что их отправят на Украину, а конституцию США, за которую они готовы отдать жизнь, назвал «банальщиной». Затем он выразил сожаление в связи со спровоцированным украинскими событиями миграционным кризисом на польской границе — и сравнил его с миграционным кризисом на границе американской, который спровоцировал уже он сам. А следом президент пригрозил применить химическое оружие против России, а также высказался в пользу «смены режима» в Москве, отказавшись таким образом от одного из давно устоявшихся принципов американской внешней политики — и оба эти неосторожных заявления тут же взяла на вооружение «российская пропаганда», перечисляет Хёрт.

Как пишет автор, если дипломатическим кредо президента Теодора Рузвельта была фраза «говори тихо, но держи в руках большую дубинку», то у Байдена оно, видимо, звучит «говори неразборчиво и забывай надеть штаны». Эта катастрофа на мировой арене тем примечательнее, что у Байдена за плечами 50 лет опыта во внешней политике, но, по правде говоря, Вашингтон — это единственное место на Земле, где «чем больше опыта приобретает человек, тем тупее он становится», полагает обозреватель The Washington Times.

Единственное, на что надеялись избиратели, когда Байден одержал победу на выборах 2020 года, — это что он прекратит писать в Twitter и положит конец хаосу, однако уже чуть больше года спустя президент не только довёл этот хаос до такого уровня, который его предшественникам в администрации Трампа и не снился, но и вынуждает команду Белого дома раз в шесть минут публиковать новые шокирующие твиты в попытках ликвидировать катастрофы, которые Байден создаёт всякий раз, когда открывает рот, подытоживает Хёрт. «Если семью господина Байдена действительно волнует он сам, что он после себя оставит и состояние страны в целом, она бы вмешалась в ситуацию и выпроводила бы его прочь со сцены на пенсию, — в заключение констатирует журналист. — Америка ещё три года подобного не переживёт — как, впрочем, не переживёт этого и весь мир».