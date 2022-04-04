Экс-сенатор США: Байден прячется за Путиным, пока американцы страдают от инфляции

Энергетическая политика Джо Байдена «безрассудна», усугубляет риски для национальной безопасности США и не решает проблему с ростом цен на бензин, заявляет бывший сенатор от штата Джорджия Келли Леффлер. Республиканка напомнила, что подорожание топлива и удобрений бьёт по фермерам и ведёт к дефициту продовольствия. По словам Леффлер, в этом году Америку ждёт «безудержная инфляция».

С нами на связи бывший сенатор от штата Джорджия, председательница Greater Georgia Келли Леффлер. Добро пожаловать, сенатор!



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР, бывший сенатор США: Спасибо, Майк, рада Вас видеть!



Что сейчас должен делать президент Байден по поводу взлетевших цен на топливо?



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР: Его действия должны соответствовать его словам, а сейчас это, определённо, не так. Он следует рискованной и безрассудной политике, он прогибается под левых, лоббистов «зелёной энергетики». Если просто высвобождать миллион баррелей в день из стратегического нефтяного резерва, это только усугубляет риски для нашей национальной безопасности, а проблему с ценами не решает. Это примерно столько, сколько нефти мир потребляет за полтора дня. Если от этого вообще будет какой-то эффект в долгосрочной перспективе, то минимальный.



Итак, американцы страдают, а он (Байден. — ИноТВ) только и делает, что говорит, пытаясь заработать политические очки на мерах, которые, кстати, действовали с ноября и никоим образом не усилят нашу энергонезависимость. Тем временем мы по-прежнему перечисляем России деньги за нефть. Хотя о санкциях было объявлено, они не начали действовать. Администрация Байдена должна быть жёстче, должна прекратить решать проблемы с помощью раздутого госаппарата и позволить нефтегазовому сектору бурить.



Президент Байден, по-видимому, не заинтересован в том, чтобы расстраивать левых прогрессистов в своей партии. Уверены ли Вы в том, что в какой-то момент он примет решительные меры по поводу этой крупной проблемы?



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР: Хочется надеяться, что он так сделает. Потому что его долг перед американским народом — обеспечивать нашу безопасность, а также силу и процветание нашей экономики, нашей страны. Он не проявляет воли к этому. И, на самом деле, его администрация приняла более 81 меры, душащей нефтегазовую промышленность. От этого и страдают американские семьи — не только на автозаправках и при оплате счетов за электрическое отопление, но и в продуктовых магазинах.



Конечно.



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР: Нас также ожидает дефицит продовольствия — он (Байден. — ИноТВ) это признал. И если мы не начнём работать над решением этих проблем, если он не проявит волю к тому, чтобы дать отпор лоббистам «зелёной энергетики», в течение этого года мы окажемся в по-настоящему затруднительном положении.



Как Вы отметили, большая проблема с высокими ценами на топливо сказывается на всём. Если доставка продукции в населённый пункт обходится дороже, повышенные транспортные расходы могут быть включены в цену практически всего, что мы покупаем. То есть похоже, что это ещё больше усугубит нашу проблему с инфляцией! Так?



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР: В этом году мы увидим безудержную инфляцию. Я почти 20 лет имела дело с рынками энергетики. Я знаю, что у нас и дальше будут высокие цены на энергию. Но мы также увидим новые скачки цен на продовольствие. Нефть и газ в этом году подорожали на 50 процентов. Но при этом такие товары, как кукуруза и соевые бобы, подорожали на 20 процентов. И факторы, из которых это складывается: дизельное топливо, удобрения, химикаты, которые все на нефтяной основе, — все они будут и дальше дорожать. Поэтому фермерам по всему миру будет труднее производить еду, а потребителям будет труднее достать необходимые им продукты. Мы уже видим это в менее развитых странах, которые обращаются к МВФ и Всемирному банку с просьбами помочь с едой.



Итак, у Вас есть опыт работы на рынках энергоресурсов. В целом как эти проблемы сказываются на экономике нашей страны?



КЕЛЛИ ЛЕФФЛЕР: Положение тяжёлое. Ведь если у вас сильная экономика, её двигателем обычно является недорогая, доступная, надёжная энергия. Она подпитывает производство, транспорт, уверенность в инвестициях. И у нас работают сотни тысяч людей в нефтегазовом секторе по всему миру… миллионы по всему миру, сотни тысяч в Америке. То есть у нас мог бы быть производственный бум, как при Трампе, когда он дал развиться американской энергетической мощи. Мы стали энергонезависимыми, мы сократили выбросы (парниковых газов. — ИноТВ) до более низкого уровня, чем требовало Парижское климатическое соглашение, хотя мы и не были его частью. И мы смогли этого достичь, одновременно став мировым поставщиком энергетики. Благодаря этому мы могли бы уйти от России, Ирана, Венесуэлы и противостоять Китаю, который сейчас партнёр России.



Итак, политика Байдена опасна. Он прячется за Путиным. Это нехарактерно для президентов США — сваливать вину на кого-то другого, когда всё в наших руках.



Бывший сенатор от Джорджии Келли Леффлер, спасибо за Ваше время и разъяснения.



Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.