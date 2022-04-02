Le Figaro: французы столкнулись с самой высокой инфляцией с 1985 года

Во Франции в марте этого года рост цен по сравнению с прошлым годом составил 4,5%. Как пишет Le Figaro, такой инфляции не было уже очень давно. И дальше эксперты прогнозируют ещё большее удорожание товаров и услуг.

Во Франции происходит «возврат к годам Миттерана», пишет Le Figaro. Инфляция выросла, в марте достигнув годового показателя — 4,5%, тогда как в феврале он был на уровне 3,6%. Это самые высокие цифры с декабря 1985 года. В среднем за этот месяц цены выросли на 1,6%.

Эксперты, «что неудивительно», связывают этот резкий рост инфляции с ростом цен на энергоресурсы, питание, и в меньшей степени — услуги. При этом цены росли ещё до российской спецоперации, поскольку экономика очень быстро «размораживалась» после пандемии.

Так, за год цена на электроэнергию выросла на 29%. Цена литра бензина в среднем была выше €2 до принятия правительственных мер. Продукты подорожали на 7,2% за год. Такой рост превосходит прежние ожидания. И дальше инфляция может быть ещё больше.

Эксперты отмечают, что сейчас за такую инфляцию отвечают только 10% рынка: электроэнергия и еда. А вот на остальные 90% товаров и услуг цены ещё подскочат во втором квартале. Так, производства станут закладывать в стоимость своего товара новую цену электроэнергии, но при этом во избежание продолжения инфляции нельзя так же индексировать зарплаты.

Поэтому, несмотря на помощь государства, которая с прошлой осени составила более €30 млрд, покупательная способность французов достигла низших значений. А показатель, который характеризует моральное состояние французских домохозяйств, приближается к уровню, характерному для времён карантина 2020 года.

Французы сами ожидают роста цен, переживают за своё финансовое состояние. Число таковых среди всего населения достигает максимального значения с начала наблюдений в 1972 году.

Две недели назад эксперты прогнозировали, что из-за нынешней ситуации Франция может потерять 1% роста ВВП. В нынешних переменчивых условиях некоторые говорят, что ВВП на протяжении одного триместра может даже сокращаться. Но они склонны видеть в этом и плюсы. Если спрос станет меньше, то это способствует снижению инфляции. И в целом к концу года эксперты ожидают установление инфляции на уровне меньше 4%, а в 2023 году — и вовсе её резкое снижение — ниже 2%.

При этом автор статьи напоминает, что 24 апреля начнётся новый президентский срок, и тому человеку, кто будет стоять во главе Франции, придётся иметь дело не только с внутренними экономическими проблемами, но и с Европейским центральным банком, который анонсировал, что намерен ужесточать свою денежную политику. В частности, ему придётся принимать меры, чтобы смягчать шок в обществе от решений Брюсселя.

Из-за инфляции размер минимальной зарплаты автоматически будет увеличен 1 мая. По некоторым данным, увеличение может составить 2,4% — 2,6%. На данный момент минимальная заработная плата во Франции составляет €1603 в месяц, уточняет Le Figaro.