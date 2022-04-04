Fox News: при Байдене США превратились в олигархию

За многочисленные кризисы, начавшиеся при Джо Байдене, приходится расплачиваться именно беднейшим слоям населения, в то время как богатые от них никак не страдают, что заставляет задуматься о том, что США превратились в олигархию, заявил в эфире Fox News ведущий программы Unfiltered Дэн Бонгино. По его словам, имущие устанавливают одни правила для себя и совсем другие — для всех остальных, намекая на то, что жить в условиях недостатка еды — это «избалованность».

С тех пор как Джо Байден вступил в должность, Америка, судя по всему, катится от одного кризиса к другому. Пандемия COVID-19, огромная инфляция, Афганистан, ввод российский войск на Украину, энергетический кризис — и жернова, похоже, постоянно перемалывают именно нас, маленьких людей. Вы понимаете, о ком я говорю, — о бедняках. Почему когда богатые заваривают всю кашу, расхлёбывать её приходится именно нам?

Имущие — это влиятельная элита, диктующая правила, по которым остальные вынуждены жить. Всё это натолкнуло меня на мысль: это же ведь так похоже на олигархию, не так ли? Давайте посмотрим определение олигархии. Откроем словарь Мерриам-Вебстера. Согласно ему, олигархия — это «правительство, в рамках которого контроль осуществляет небольшая группа, особенно в коррумпированных и эгоистичных целях».

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Неужели мы уже сейчас живём при олигархии? Неужели нами управляет небольшая группа могущественных элит, которые устанавливают особые правила для себя, то есть имущих, в то время как для всех остальных, неимущих, действуют отдельные нормы? У меня есть кое-какие улики, которые помогут нам ответить на этот вопрос.

Только на этой неделе президента BlackRock — это, без всяких сомнений, человек имущий, ведь речь идёт об одной из крупнейших инвесткомпаний в США, — процитировало агентство Bloomberg. Он говорил о неимущих, о нас — и это просто шедевр: «Наше поколение, придя в магазин, впервые не сможет купить там того, что им хочется. А наше поколение довольно избалованное, ему никогда не приходилось ничем жертвовать».

Что, серьёзно, что ли? Надо бы спросить у ветеранов Ирака, которые вернулись домой без рук и ног.

Чтобы расставить все точки над i: вы избалованны, если не хотите платить по 10 долларов за бензин и жить в условиях недостатка еды. При этом у него-то проблем никаких нет: мужик из BlackRock из числа имущих. Ему это всё до лампочки. Он, наверно, даже не знает, сколько он там за бензин платит.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2022 года.