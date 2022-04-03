The Independent: «как выживать?» — британцы ошеломлены ростом тарифов на электричество

Решение британских властей о повышении порога тарифов на электроэнергию вступило в силу в пятницу 1 апреля — и для некоторых потребителей электричество буквально за ночь подорожало в два раза, пишет The Independent. Корреспондент издания пообщался с простыми британцами и пришёл к выводу, что в новых условиях многих из них больше всего интересует, как теперь свести концы с концами.

В Великобритании констатируют крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни, и многим британским семьям в таких условиях приходится задаваться вопросом о том, «как выживать дальше» — тем паче, что с пятницы в стране был повышен порог тарифов на электроэнергию, из-за чего, по последним данным, для 5 млн домохозяйств траты на электричество будут составлять от 10% бюджета, пишет The Independent.

Владельцы кафе в восточном Лондоне Юсеф и Лиaс поведали корреспонденту издания, что рост цен и связанное с ним снижение посещаемости уже вынудило их уволить одного из бариста. «Один баллон газа раньше стоил 35 фунтов, а теперь — 40, — объяснил Юсеф, который, помимо доли в кафе, также владеет передвижной точкой общепита. — Курицу я раньше брал по 35 фунтов, а сейчас беру по 50. Удар действительно ощутили все. Я здесь уже три года живу, и всё-таки сочувствую людям. Они хотят, чтобы было недорого, но нам такие цены тяжело держать».

Британская Служба по рынкам газа или электроэнергии (Ofgem) объявила 3 февраля, что порог тарифов на электроэнергию, предназначенный для того, чтобы помешать отдельным компаниям получать сверхприбыли, с 1 апреля будет повышен для 22 млн потребителей, напоминает журналист The Independent. В ведомстве подсчитали, что для домохозяйств, оплачивающих газ и электричество прямым дебетованием, расходы увеличатся в среднем на £693 — до £1971 в год, а для потребителей, пользующихся предоплатой — на £708, повысившись с £1,309 до £2,017 в год. Повышение представители регулятора объяснили «рекордным ростом цен на газ за последние шесть месяцев».

Проживающая на востоке Лондона мать троих детей Рифат Шакиль призналась в интервью The Independent, что каждый месяц уходит в минус и занимает деньги у друзей. «Если учесть, сколько уходит на аренду и электричество, а к этому ещё добавить дополнительное финансовое бремя из-за детей, какие остаются варианты, кроме как занимать?» — приводит издание её слова. На данный момент Рифат безработная и находится на иждивении мужа, который работает в сети розничных магазинов Tesco. «Зарплатой одного человека как все расходы покрыть?» — заявила она. Чтобы свести концы с концами, ей пришлось перестать баловать детей угощениями. «Я понимаю, что, когда пойду с ними гулять, они захотят пойти поесть в McDonald's, но такую жизнь мы себе больше позволить не можем, — говорит она. — Иногда я их просто вожу в Iceland и покупаю им по мороженому за один фунт, просто чтоб их порадовать. А правительству надо сначала подумать над тем, как решить проблемы с доходами, а потом уже тарифы повышать».

25-летнему школьному сторожу Гарри Бенхему кризис помешал улучшить жилищные условия: из-за роста цен на газ аренда нового жилья стала ему не по карману. «И поесть куда-нибудь сходить стало дороже, и продукты подорожали. А тарифы на электричество у меня вообще в два раза выросли: было 40 фунтов — и буквально за ночь стало 80, — пожаловался он корреспонденту The Independent. — Теперь мне надо где-то добыть лишние 40 фунтов. Чтобы как-то прожить, приходится экономить на всём. В кафе или ресторан я пойти не могу, продукты нужно брать самые простые, про угощения, выходные и обеды я забыл, а с друзьями вижусь, только если мы все просто гулять идём в парк. В общем, живу в очень стеснённых условиях. Надеюсь, что всё наладится, но перспектив к улучшению в ближайшее время не вижу».

Между тем выросли не только тарифы на электроэнергию: британские власти также повысили НДС до 20% и собираются в этом месяце увеличить муниципальный налог и взносы за социальное страхование, подчёркивается в материале The Independent. Всё это обернётся дополнительным обременением для малообеспеченных семей, отмечает корреспондент газеты.

Как рассказала в беседе с журналистом мать-одиночка Фернанда Родригес, если экономическая ситуация продолжит усугубляться, ей, вероятно, придётся уехать в родную Португалию — но правительство просто не заботит судьба самых бедных людей. «Все понимают, что ситуация плохая. Это уже перебор, — цитирует женщину The Independent. — Нам приходится искать пути для выживания. Быть в таком положении, что у меня даже детей накормить нечем, я не могу. Я не могу сидеть и страдать в Великобритании, у меня трое детей».

А 43-летний владелец барбершопа Баблу заявил The Independent, что из-за роста цен на всё подряд «счастья никакого не осталось». «Всё дорожает — и аренда, и электричество. А людей к нам заходит всё меньше — слишком много стресса тут», — пояснил он. На вопрос журналиста о том, как он справляется с подорожанием продуктов, Баблу ответил: «Иногда ем, а иногда не ем». По его словам, посетить продовольственный банк и получить там бесплатную еду он просто не может: ему некем себя подменить, а упускать клиентов нельзя.

Вместе с тем — и несмотря на жёсткую критику со стороны оппозиции, благотворительных организаций и даже некоторых представителей правящей Консервативной партии — глава Минфина Соединённого Королевства Риши Сунак в четверг заявил в интервью, что по-прежнему «уверен в тех шагах, которые мы приняли» для того, чтобы поддержать малоимущих, говорится в материале The Independent. «Я понимаю, что людям сейчас тяжело. Мы оказались в очень сложной ситуации, когда всё дорожает, и я хотел бы сделать всё возможное, чтобы несколько улучшить положение вещей — но при этом я честно заявляю народу, что улучшить ситуацию во всех аспектах мы, к сожалению, не можем», — приводит издание слова чиновника. Признав, что некоторые из мер правительства «определённо оказались непопулярными», Сунак подчеркнул: «Но это всё же ответственные меры, которые в долгосрочной перспективе нам помогут, и я не собираюсь сходить с этого курса только затем, чтобы по-быстрому поднять себе рейтинг».