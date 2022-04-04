Обозреватель Times: растущие цены на энергоносители заставили Байдена отказаться от «зелёного курса»

На фоне российской спецоперации на Украине и роста цен на энергоносители президент США Джо Байден пытается убедить страны ЕС покупать американский сжиженный газ, а ОПЕК — ослабить ограничения на добычу нефти. Однако, как пишет обозреватель воскресного приложения к The Times Ирвин Штельцер, в долгосрочной перспективе наиболее важным является решение Байдена отказаться от «зелёного курса» Демократической партии.

Если бы не столь серьёзная международная обстановка, одной из самых часто звучащих фраз была бы фраза «я же говорил», пишет обозреватель воскресного приложения к The Times Ирвин Штельцер. Так, по мнению американского экономиста, Европу неоднократно предупреждали о необходимости отказываться от российского газа, а США — развивать свои нефтяные и газовые ресурсы.

Американские президенты от Джона Кеннеди до Рональда Рейгана и Дональда Трампа предупреждали Европу, в частности Германию, о чрезмерной зависимости от российского природного газа. Тем не менее Берлин всё ещё получает из России около 40% газа, закрыл свои атомные станции и запретил гидроразрыв пласта.

Американские нефтяники и работники газовой отрасли предупреждали нынешнего президента США Джо Байдена о чрезмерной зависимости от возобновляемой энергии, подавляя развитие нефтяных и газовых ресурсов страны в рамках «зелёных» инициатив. В настоящее время он ищет нефть по всему миру и будет выделять из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей ежедневно в течение шести месяцев в попытке снизить цены на бензин и увеличить перспективы Демократической партии сохранить контроль над конгрессом в этом году.

Британские экономисты предупреждали Лондон о неразумности прекращения субсидирования своего основного хранилища природного газа. Однако правительство страны проигнорировало предупреждения, в результате чего Великобритания осталась зависимой от иностранных поставок природного газа по стремительно растущим ценам.

По словам Штельцера, все призывы в адрес Запада снизить зависимость от российского газа были проигнорированы, что сделало президента России Владимира Путина «де-факто министром иностранных дел большей части Западной Европы». Однако затем российский лидер решить положить конец «геополитическому урегулированию, завершившему период холодной войны».

Это вынудило Байдена, который снял санкции, введённые предшественником на посту президента Дональдом Трампом и остановившие строительство газопровода «Северный поток — 2», который может увеличить зависимость Германии от российского газа, изменить позицию. С начала российской спецоперации на Украине Байден делает всё возможное, чтобы Германии и другим странам стало трудно платить за поступающий из России газ. Он делает всё возможное, чтобы убедить страны ЕС покупать американский сжиженный природный газ и делает всё возможное, чтобы убедить ОПЕК ослабить ограничения на добычу нефти.

При этом наиболее важным в долгосрочной перспективе Штельцер в своей статье для воскресного приложения к The Times называет тот факт, что Байден признаёт, что ему придётся поступиться «зелёным курсом» своей партии, так как это не то, что нужно экономике США, и уж точно не в те сроки, на которые рассчитывали в Вашингтоне.

Так, в стране перестали тянуть время с выдачей необходимых федеральных разрешений на строительство новой газовой инфраструктуры. Министр энергетики США просит нефтяные предприятия активизировать разработку ископаемых ресурсов и увеличить количество буровых установок. Там следуют просьбам президента, надеясь при этом, что они не вложат миллиарды в энергетическую инфраструктуру, которая в итоге окажется невостребованной в случае перехода на развитие зелёной экономики.