Guardian: катастрофа для климата — план США по увеличению поставок газа в Европу встревожил экоактивистов

Климатические активисты предупреждают, что соглашение США и Европы по значительному увеличению поставок сжиженного природного газа заложит основу для использования ископаемого топлива на годы вперёд, пишет The Guardian. Старший директор Sierra Club Келли Шихан назвала увеличение поставок американского газа «катастрофой для климата».

Крупная сделка, согласно которой США увеличат поставки газа в Европу в попытке отказаться от импорта российских энергоносителей, рискует обернуться «катастрофой» для окружающей среды, сообщает The Guardian со ссылкой на экологические группы.

В соответствии с соглашением, о котором было объявлено в пятницу, США предоставят Европейскому союзу в этом году дополнительно 15 млрд кубометров сжиженного природного газа. Это составляет примерно десятую часть того, что ЕС сейчас получает из России, которая обеспечивает 40% всех поставок газа в Евросоюз. Для того чтобы сократить свою зависимость от России, страны Европы стремятся увеличить экспорт газа из США и других стран и восполнить 50 млрд кубометров.

По словам президента США Джо Байдена, объявившего о договорённости в ходе своей поездки в Брюссель, увеличение американского экспорта обеспечит «семьям в Европе возможность пережить эту зиму», а также сократит доходы от газа для российского лидера Владимира Путина.

Тем не менее экологи восприняли соглашение США и ЕС с тревогой, опасаясь, что оно заложит основу для использования газа на годы вперёд, тогда как мир должен спешить с отказом от применения ископаемого топлива, чтобы избежать катастрофических изменений климата.

«Мы должны стремительно переходить на доступную чистую энергию, а не удваивать использование ископаемого топлива. Снижение зависимости от ископаемого топлива — единственный способ перестать быть уязвимым перед капризами жадных промышленников и геополитиков», — приводит издание слова старшего директора экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

Технология гидравлического разрыва пласта помогает США использовать огромные запасы газа, и страна, как пишет The Guardian, уже работает почти на пределе своих возможностей.

Однако вдоль побережья Мексиканского залива расположены 16 потенциальных терминалов сжиженного природного газа, которые уже получили необходимые федеральные разрешения на строительство. Экологи опасаются, что сделка с ЕС сделает эти проекты более жизнеспособными, чем раньше. По мнению Шихан, это приведёт «к десятилетиям зависимости от рискованного, нестабильного ископаемого топлива и будет означать катастрофу для нашего климата».

Байден настаивает на том, что план не поставит под угрозу климатические цели его администрации, утверждая, что российская спецоперация на Украине послужит «катализатором» для внедрения возобновляемых источников энергии. Так, США и ЕС обязались работать вместе, чтобы ускорить утверждение проектов в области возобновляемой энергии, и работать над мерами по повышению энергоэффективности, которые позволят снизить спрос на ископаемое топливо.

Однако климатические активисты предупреждают, что времени остается всё меньше, чтобы избежать «катастрофического глобального потепления». Международное энергетическое агентство призвало не финансировать новые нефтегазовые проекты, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, что повлечёт за собой рост числа наводнений, засух, лесных пожаров и других природных катастроф.