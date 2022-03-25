France 24: протянули «спасательный круг» — США договорились с ЕС о наращивании поставок СПГ

Вашингтон и Брюссель заключили соглашение, предусматривающее постепенное увеличение объёмов поставок СПГ из США в Евросоюз до 50 миллиардов кубометров ежегодно, передаёт France 24. Так партнёры рассчитывают устранить зависимость Европы от российского газа — однако, отмечается в сюжете, полностью компенсировать поставки из России одним американским газом у ЕС не получится, а значит, Брюсселю придётся искать другие альтернативы.

Европе протянули «спасательный круг»: США объявили, что нарастят экспорт американского газа в ЕС.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы заключаем соглашение с целью снизить вашу зависимость от российских энергоресурсов. Эта инициатива в первую очередь направлена на решение двух ключевых вопросов: во-первых, помочь Европе сократить зависимость от российского газа как можно быстрее, а во-вторых, снизить потребность Европы в газе в целом.

Вашингтон заявил, что в нынешнем году поставит в Европу дополнительно 15 миллиардов кубометров СПГ. Конечная цель — довести ежегодный объём экспорта в ЕС до 50 миллиардов кубометров до 2030 года.

Всё это — часть решительных усилий, направленных на то, чтобы постепенно ослабить зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. Москва обеспечивает 40 процентов потребности блока в природном газе для отопления и электрогенерации, а кроме того, на её долю приходится более четверти объёма импорта нефти в ЕС.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Европейской комиссии: Такие объёмы — 50 миллиардов кубометров в год — уже позволят заместить треть объёмов российского газа, которые приходят в Европу сегодня. Поэтому мы теперь чётко встали на путь к диверсификации поставок и отказу от российского газа в пользу наших друзей и партнёров — надёжных и порядочных поставщиков.

Ранее Евросоюз уже пообещал сократить использование российских энергоресурсов в этом году на две трети. И всё же замещение поставок российского газа — трудная задача для Европы. В прошлом году Москва поставила ЕС около 150 миллиардов кубометров. Даже при увеличении поставок СПГ из США Европе для компенсации поставок придётся найти других поставщиков, таких, например, как Алжир, Египет и Катар.

Дата выхода в эфир 25 марта 2022 года.