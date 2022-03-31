Глава компании Deutsche Post: последствия эмбарго на российские энергоресурсы будут разрушительными для Германии и всей Европы

Руководитель компании Deutsche Post Франк Аппель выступил против эмбарго на импорт российских энергоресурсов, пишет Handelsblatt. Аппель отметил, что последствия такого эмбарго будут разрушительными для Германии и всей Европы. Кроме того, этот шаг никак не поможет урегулировать украинский кризис.

Глава компании Deutsche Post Франк Аппель выступил против эмбарго на российские энергоресурсы, пишет Handelsblatt. «Я считаю, что такое эмбарго стало бы разрушительным, как для Германии, так и для Европы. При таком сценарии создастся угроза закрытия целых отраслей промышленности», — заявил Аппель.

Он также отметил, что эмбарго на российские энергоресурсы не поможет разрешить конфликт на Украине. «Важно, чтобы санкции наносили больший урон тем, кто под них попадает, чем тем, кто их вводит. Если же сильно ослабить самих себя, победить невозможно», — приводит издание слова Аппеля.

Аппель также подчеркнул, что Германии требуется иметь связи со всем миром, в том числе и с Китаем. Бизнесмен отметил, что ФРГ не располагает столь же крупным внутренним рынком, как США или КНР, поэтому Германии требуются внешние рынки для сбыта своей продукции и она не может изолироваться от остальных.