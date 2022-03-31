Глава компании Deutsche Post: последствия эмбарго на российские энергоресурсы будут разрушительными для Германии и всей Европы

21:27
Президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России
Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи раскритиковал решение Международной федерации баскетбола (FIBA) не отстранять российских спортсменов от соревнований.
21:25
Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервов
Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Об этом заявил президент США Джо Байден.
21:24
Минфин России исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам
Министерство финансов России исполнило обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году.
21:24
Отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак»
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о желании видеть своего сына в московском «Спартаке».
21:18
Газпромбанк пообещал создать все условия для удобной оплаты российского газа в рублях
Пресс-служба Газпромбанка заявила, что кредитная организация создаст все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в рублях.
21:15
Тедеско сравнил работу в «Спартаке» и «Лейпциге»
Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», сравнил нынешний и бывший клубы.
21:08
Ополченец прокомментировал попытки украинских вертолётов вывезти националистов
Блогер, ополченец Владлен Татарский в рамках стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что на украинских вертолётах, один из которых сбили 31 марта силы ДНР, раненых увозили не всех, а по блату.
21:05
Прудников не советует «Спартаку» возвращать из аренды Айртона
Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников высказался об уходе бразильского защитника Лукаса Айртона во «Фламенго».
21:05
Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как вратарь национальной команды Матвей Сафонов в одиночку вытащил матч с командой Словакии.
21:00
Эрдоган провёл телефонный разговор с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
20:58
Карпин — о футболистах «Ростова»: я благодарен им за их отдачу
Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние футболистов и рассказал об их готовности к матчам.
20:50
Экс-глава МВД Захарченко заявил о взращивании олигархами националистов на Украине
Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что националистов на Украине взрастили местные олигархи, чтобы вытеснить с рынка российский бизнес.
20:50
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинских РСЗО в городской застройке
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанных в городской промышленной застройке.
20:44
Франция и Финляндия договорились организовать диалог по европейской безопасности
Франция и Финляндия договорились организовать министерский диалог по вопросам европейской безопасности, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
20:38
Медведева — о фотосессии для мужского журнала: сначала стеснялась
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решилась сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.
20:37
Артемий Лебедев: бесит игнорирование Западом видео с пытками российских военнопленных
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит отсутствие реакции Запада на видео с пытками российских военнопленных.
20:33
Минобороны России: средствами ПВО в районе Изюма сбит украинский Ми-24
Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в 30 км западнее города Изюм, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
20:26
Вице-премьер Борисов заявил об ускорении работы над производством российских самолётов
Темпы разработки и запуска в серийное производство российских самолётов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будут ускорены. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
20:24
Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.
20:20
Каменский: матчи хоккейных сборных России и Белоруссии соберут аншлаг в Туле
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о предстоящих матчах с командой Белоруссии в Туле.
20:19
Канделаки прокомментировала откровенную фотосессию Медведевой
Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.
20:18
В России заявили о наличии возможности эксплуатации оставшегося парка иностранных самолётов
Россия сможет эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолётов, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».
20:05
Карякин: я патриот своей страны, а потом уже спортсмен
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему открыто поддержал спецоперацию на Украине и как он относится к санкциям, которые наложила на него Международная федерация шахмат (ФИДЕ).
20:03
В ближайшее время ФРГ примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ
В ближайшее время Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
20:02
В Минобороны России рассказали о продвижении сил ЛНР и ДНР
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о продвижении сил Луганской и Донецкой народных республик.
19:56
В Минобороны России заявили о поражении авиацией 28 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за сутки 28 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
19:52
В России создадут аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский сообщил, что аналог Бриллиантовой лиги будет создан в России.
19:47
Директор ЦРУ Бёрнс сдал положительный тест на коронавирус
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс, который присутствовал 30 марта на встрече с американским лидером Джо Байденом, получил положительный результат теста на коронавирус.
19:37
В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка ракетами
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку ракетами и снарядами.
19:36
Кириленко считает, что FIBA старается чётко разделять спорт и политику
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о сотрудничестве с Международной федерацией баскетбола (FIBA).
19:30
Туктамышева поделилась эмоциями об участии в Кубке Первого канала
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.
19:28
США рассчитывают завершить поставки крупнейшего пакета оборонной помощи Украине в апреле
США рассчитывают завершить поставки Украине крупнейшего пакета оборонной помощи на сумму $800 млн к середине апреля, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
19:28
Минобороны России: нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Об этом заявили в российском Минобороны.
19:24
Постпред России: российских специалистов выдавливали из ОБСЕ
Российских специалистов выдавливали из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
19:22
В ДНР заявили об уничтожении украинского Ми-8 из захваченного Stinger
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что сбила один украинский вертолёт Ми-8 из захваченного при освобождении Мариуполя ПЗРК Stinger.
19:13
Британия заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций
Британские власти заявили, что Великобритания заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций.
19:11
Депутат Стенякина прокомментировала указ Путина о выплатах нуждающимся семьям с детьми
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет, нуждающимся в социальной поддержке.
19:05
Губерниев — о словах Хаддлстона: ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно
Известный спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта Великобритании о санкциях против российских спортсменов.
19:03
Айртон — о переходе во «Фламенго»: я реализовал не только свою мечту, но и моей семьи
Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон прокомментировал свой переход в бразильский клуб «Фламенго».
19:00
«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода Ямала — Европы на ночь на 1 апреля
«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа на предстоящую ночь с 31 марта на 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
18:59
Постпред России Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса
Миссия ОБСЕ фактически отгородилась от Донбасса, ни один сотрудник организации никогда не бывал там. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.
18:46
Путин: необходимо в сжатые сроки вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся рейсы
Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за отменённые рейсы, заявил президент России Владимир Путин.
18:44
В NASA заявили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года
В NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полётов американского космического ведомства Кэти Людерс.
18:44
Россия передала в постпредство ЕС в Москве ноту о персональных санкциях против Евросоюза
Россия передала в постпредство ЕС в Москве вербальную ноту с информацией о персональных санкциях против Евросоюза.
18:42
Кабмин России временно запретил экспорт семян подсолнечника и рапса
Правительство России с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.
18:36
Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8—17 лет, нуждающимся в социальной поддержке.
18:30
Роднина высказалась о решении Щербаковой продолжить карьеру
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение фигуристки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.
18:30
В МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран
Российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран. Об этом заявили в МИД России.
18:29
Оружие разыскиваемого полицией города Лилль злоумышленника оказалось муляжом
Во французской полиции заявили, что оружие разыскиваемого полицейскими города Лилль на севере Франции злоумышленника оказалось муляжом.
18:24
Хоркина — о словах министра спорта Британии: собака лает, караван идёт
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о санкциях против российских спортсменов.