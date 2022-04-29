Габбард: Белый дом устанавливает в США диктатуру под видом борьбы с дезинформацией

В эфире Fox News бывший член конгресса Тулси Габбард выступила с резкой критикой американских властей, которые предложили создать специальный орган для противодействию дезинформации. По мнению политика, эта инициатива поможет администрации Байдена ещё активнее продвигать собственную повестку и заглушать голоса несогласных.

С нами на связи экс-конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард. Как вы относитесь к этому министерству правды*?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен от Гавайев: Подобное можно наблюдать при диктатуре. Я говорю об этом министерстве правды, отделе пропаганды, который только что представила администрация Байдена. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей. Они боятся, что мы на самом деле можем думать самостоятельно. Поэтому они создали этот орган.

Они сделают две вещи. Во-первых, они будут использовать деньги налогоплательщиков, чтобы работать через мейнстримовые СМИ и заполнить эфир своей пропагандистской повесткой, которую они постоянно продвигают, и попытаться заткнуть рот любому, у кого есть альтернативное мнение. Во-вторых, они заставят замолчать инакомыслящих с помощью запугивания.

Я очень быстро скажу кое-что ещё. На мой взгляд, необходимо понять, что в этой инициативе нет ничего нового. Они уже занимаются подобным. Это происходит прямо сейчас. Они просто формализуют процесс, делают его официальным.

Единственный положительный момент: они (администрация Байдена. — ИноТВ) раскрывают, кем именно они являются, почему так поступают и чего пытаются достичь. В результате у нас, американцев, появляется возможность встать и сказать: «Эй, знаете что? Вам эта фигня с рук не сойдёт! Мы займём твёрдую позицию, мы отвергнем это (создание совета по борьбе с дезинформацией. — ИноТВ) и вышвырнем из офиса тех, кто продолжает продвигать и насаждать эту антидемократическую противоречащую свободе слова миссию».

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.

* Речь о совете по борьбе с дезинформацией, который администрация Байдена решила создать при Министерстве внутренней безопасности (прим. ИноТВ).