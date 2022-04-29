Американский журналист призвал поверить Байдену: цель США — свергнуть Путина

В один из редких моментов, когда Джо Байден был в ясном сознании и говорил связно, он заявил, что намерен добиваться смены режима в России, и к этим словам надо отнестись серьёзно, заявил независимый журналист Майкл Трейси в интервью Fox News. По его словам, вся политика США сейчас направлена на свержение Владимира Путина, при этом никаких шагов по дипломатическому урегулированию украинского кризиса не предпринимается.

Майкл Трейси, как мы можем… Опять-таки, даже если вы это поддерживаете, но мы ведь можем на полной скорости, педаль в пол, довести эскалацию до войны с ядерной державой, и никто этого не замечает?



МАЙКЛ ТРЕЙСИ, американский независимый журналист: На том видео, которое вы только что показали, Джо Байден, похоже, и вправду испытывает трудности. Но, если помните, в прошлом месяце, когда он, выступая перед большой аудиторией, объявил о своём намерении добиться смены режима в России, сознание Байдена было, на самом деле, на редкость ясным, а речь — на редкость связной. Так что, наверное, стоит поверить ему на слово…



Да.



МАЙКЛ ТРЕЙСИ: …когда он говорит, что в этом сейчас заключается цель американской политики. И все политические решения, похоже, направлены на достижение этой цели.



Итак, хорошая формула, которую я использую, заключается в том, что не было практически ни одного дня, когда бы США не стремились к решительной эскалации военных действий вместо деэскалации. Заметьте, вы практически никогда не слышите, чтобы кто-либо говорил о перемирии или о каком-то дипломатическом урегулировании.



Нет, всё, о чём мы слышим, это новые и новые поставки вооружений, оружие всё более и более высокого класса. То есть штурмовые вертолёты и тяжёлая артиллерия на прошлой неделе и то, что может быть в этом новом пакете на 33 миллиарда долларов для Украины. Мы не знаем, что это…



Считается, что мы теперь должны приветствовать тот факт, что Германию склонили к более агрессивной милитаризации. То есть канцлер Германии фактически капитулировал перед давлением со стороны некоторых фракций внутри Германии, а также внешних сил, призывавших отправлять на Украину танки. Это сейчас считается позитивным историческим знаком, а не пессимистическим.



И я думаю, многое из этого связано с тем фактом, что в начале этой военной операции были споры о том, введут ли США «бесполётную зону». Это была бы очень резкая эскалация. И поскольку Байден заявил, что не хочет начать третью мировую войну, и его многие хвалили за здравомыслие и рассудительность, это в каком-то смысле мешает общественности осознать, что это наращивание эскалации менее резкими темпами может в итоге привести к равным по разрушительности последствиям. То есть мы имеем… Да.



Я думаю, вы правы. К чему идёт дело? Какой в этом смысл? Как мы поймём, что победили? За что мы платим? Кого мы поддерживаем? Недостаточно просто поставить перед домом украинский флаг и гордиться своей нравственной позицией. Возможно, мы сейчас меняем ход истории, нашей истории. И люди должны задавать вопросы. Вы их задаёте, и я знаю, что за это вы подвергаетесь нападкам. Благослови вас Бог за то, что вы продолжаете свою работу несмотря ни на что. Майкл Трейси, спасибо вам!



Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.