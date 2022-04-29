Американский журналист призвал поверить Байдену: цель США — свергнуть Путина
Майкл Трейси, как мы можем… Опять-таки, даже если вы это поддерживаете, но мы ведь можем на полной скорости, педаль в пол, довести эскалацию до войны с ядерной державой, и никто этого не замечает?
МАЙКЛ ТРЕЙСИ, американский независимый журналист: На том видео, которое вы только что показали, Джо Байден, похоже, и вправду испытывает трудности. Но, если помните, в прошлом месяце, когда он, выступая перед большой аудиторией, объявил о своём намерении добиться смены режима в России, сознание Байдена было, на самом деле, на редкость ясным, а речь — на редкость связной. Так что, наверное, стоит поверить ему на слово…
Да.
МАЙКЛ ТРЕЙСИ: …когда он говорит, что в этом сейчас заключается цель американской политики. И все политические решения, похоже, направлены на достижение этой цели.
Итак, хорошая формула, которую я использую, заключается в том, что не было практически ни одного дня, когда бы США не стремились к решительной эскалации военных действий вместо деэскалации. Заметьте, вы практически никогда не слышите, чтобы кто-либо говорил о перемирии или о каком-то дипломатическом урегулировании.
Нет, всё, о чём мы слышим, это новые и новые поставки вооружений, оружие всё более и более высокого класса. То есть штурмовые вертолёты и тяжёлая артиллерия на прошлой неделе и то, что может быть в этом новом пакете на 33 миллиарда долларов для Украины. Мы не знаем, что это…
Считается, что мы теперь должны приветствовать тот факт, что Германию склонили к более агрессивной милитаризации. То есть канцлер Германии фактически капитулировал перед давлением со стороны некоторых фракций внутри Германии, а также внешних сил, призывавших отправлять на Украину танки. Это сейчас считается позитивным историческим знаком, а не пессимистическим.
И я думаю, многое из этого связано с тем фактом, что в начале этой военной операции были споры о том, введут ли США «бесполётную зону». Это была бы очень резкая эскалация. И поскольку Байден заявил, что не хочет начать третью мировую войну, и его многие хвалили за здравомыслие и рассудительность, это в каком-то смысле мешает общественности осознать, что это наращивание эскалации менее резкими темпами может в итоге привести к равным по разрушительности последствиям. То есть мы имеем… Да.
Я думаю, вы правы. К чему идёт дело? Какой в этом смысл? Как мы поймём, что победили? За что мы платим? Кого мы поддерживаем? Недостаточно просто поставить перед домом украинский флаг и гордиться своей нравственной позицией. Возможно, мы сейчас меняем ход истории, нашей истории. И люди должны задавать вопросы. Вы их задаёте, и я знаю, что за это вы подвергаетесь нападкам. Благослови вас Бог за то, что вы продолжаете свою работу несмотря ни на что. Майкл Трейси, спасибо вам!
Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.
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