Bloomberg Оригинал

Bloomberg: прогнозы по всему миру указывают на растущую опасность голода

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Предварительные данные свидетельствуют о том, что продовольственный кризис во всём мире, который наблюдался ещё в прошлом году, продолжает усугубляться. Согласно опросам, число людей, которые в этом году могут столкнуться с угрозой голода, достигнет примерно 180 млн человек в более чем 40 странах, принявших участие в исследовании, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: прогнозы по всему миру указывают на растущую опасность голода
Pixabay

За прошлый 2021 год количество голодающих в мире выросло на 25% — и эксперты предупреждают, что в нынешнем году ситуация продолжит ухудшаться, поскольку обострение конфликта на Украине и связанные с этим перебои в поставках провоцируют дальнейший рост цен на продукты питания. С соответствующим предостережением выступил на недавнем брифинге также главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн, сообщает Bloomberg. 

Он подчеркнул, что усугубляющийся глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности носит «взрывной характер», говорится в статье. Это заявление главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН сделал вслед за тем, как представители Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами также предупредили о том, что в этом году ожидается «дальнейшее обострение» проблемы голода во всём мире. Эта организация была основана при содействии Евросоюза, Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН в 2016 году, поясняет Bloomberg. 

Ранее эксперты этой сети сообщили, что в 2021 году почти 193 млн человек, проживающие в 53 странах или на обособленных территориях, страдали от острой нехватки продовольствия — это означает, что нехватка еды представляла собой непосредственную угрозу для их жизни или благосостояния. Этот показатель значительно больше, чем 155 млн в предыдущем году, и является рекордом за последние шесть лет, с тех пор как начали составляться соответствующие отчёты, поясняется в статье. 

В отчёте также отмечается, что вооружённые конфликты в таких странах, как Эфиопия и Афганистан, усугубили там кризисную ситуацию. А серьёзные экономические потрясения во всём мире, вызванные пандемией COVID-19, ограничили доступ к продовольствию для жителей почти двух десятков стран. Экстремальные погодные условия в последние годы, такие как сильная засуха и последующие неурожаи, также усугубляют проблему, сообщает Bloomberg.

В результате показатель мировых цен на продовольствие подскочил примерно на 75% с середины 2020 года, побив предыдущие рекорды за 2008 и 2011 годы, когда также наблюдались глобальные продовольственные кризисы, и оказывая серьёзное давление на правительства многих стран, от Шри-Ланки до Перу, подчёркивается в статье. А обострившийся весной этого года конфликт на Украине способствует дальнейшему росту цен на основные продукты питания на фоне прекращения поставок от одного из крупнейших в мире поставщиков зерна и растительного масла. 

Это также провоцирует во всём мире волну протекционистских мер: целый ряд крупных экспортёров также начали ограничивать продажи продовольствия за границу, чтобы обеспечить поставки на свой внутренний рынок, поясняется в статье. Эксперты уже предупреждают, что конфликт будет иметь серьёзные последствия в сфере глобальной продовольственной безопасности, пишет Bloomberg. 

Миллионы людей на Украине вынуждены были покинуть свои дома и рабочие места. А многие страны, зависящие от импорта, перестали получать основные сельскохозяйственные культуры и удобрения, которые раньше доставлялись из России или с Украины, говорится в статье. Это также препятствует быстрому восстановлению мировой экономики после пандемии, констатирует Bloomberg. 

Обострившийся конфликт усугубил глобальный продовольственный, энергетический и финансовый кризис, который угрожает «разрушительными последствиями для наиболее уязвимых людей, стран и экономик мира», подчёркивается в докладе Генсека ООН Антониу Гутерреша. 

Предварительные данные за этот год уже указывают на то, что продовольственный кризис продолжает усугубляться, отмечается в статье. По оценкам экспертов, в 41 стране, которая участвовала в опросе за прошлый год, плюс Кабо-Верде, около 180 млн человек в этом году столкнутся с проблемой голода. И хотя для остальных 12 стран точные прогнозы пока не были подготовлены, это уже свидетельствует, что количество голодающих продолжит расти.

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Азия Африка бедность безработица Ближний Восток голод гуманитарная помощь Европа еда исследование кризис опрос продовольствие Россия США Украина урожай экономический кризис эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров