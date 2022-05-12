Fox News: проголосовав за помощь Украине, конгресс США показал своё отношение к американскому народу

В то время как американцы стремительно беднеют и страдают от дефицита продовольствия, власти США выделяют ещё 40 миллиардов долларов на нужды Киева, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, одобренный конгрессом законопроект ещё больше обогатит оружейный бизнес, с которым связан министр обороны Ллойд Остин, а также поддержит украинских олигархов — давних партнёров Хантера Байдена.

После ста лет практически непрерывного наращивания благосостояния, американская экономика, по-видимому, стала расшатываться — да так, что это пугает любого, кто внимательно следит за ситуацией. Даже те, кто не следит внимательно, соглашаются, что что-то всерьёз не так.



Множество людей не работает. Работающие — быстро беднеют: спасибо инфляции. Внезапно всё дико подорожало. Заметили? У нас сейчас в буквальном смысле дефицит детских смесей. Думали ли вы, что такое вообще возможно в Америке? Но дело обстоит именно так.



А ещё у нас самая смертоносная эпидемия наркомании за всю историю страны. Примерно 107 тысяч ваших соотечественников, американцев, в большинстве своём молодых, вместо того чтобы прожить долгую и плодотворную жизнь, умерли от передозировки в минувшем году. Это самая большая трагедия в нашей стране за долгое время.



Однако конгресс, который заявляет, что управляет страной, не считает нужным даже признавать эту проблему — и уж тем более принимать какие-то меры. Вместо этого ваши представители в Вашингтоне только что проголосовали за отправку ещё 40 миллиардов долларов украинским олигархам, которые приплачивали сыну президента! Так и было. И это лишь очередной чек, выписанный им конгрессом. Прибавьте это примерно к 14 миллиардам долларов, уже потраченным на Украину. Таким образом, общая сумма на сегодня превышает 54 миллиарда.



Насколько это много? Для сравнения: это больше, чем мы в среднем тратили каждый год на войну в Афганистане — войну, начавшуюся с прямого нападения на Соединённые Штаты. 54 миллиарда — это примерно столько, сколько Россия, целая страна, тратит за целый год на все свои вооружённые силы. Это абсурдная цифра. Но конгресс её радостно одобрил — на самом деле, он выделил на 7 миллиардов больше, чем просил Джо Байден! Вот как их переполнял энтузиазм!



Куда же идут эти деньги? О, это самое интересное! Конгресс решил разобраться со всеми острыми проблемами, с которыми необходимо разобраться… но только на Украине, а не здесь.



Итак, главная задача всего этого финансирования с первого дня заключалась в том, чтобы защитить границы Украины. Потому что, понимаете, без границ не может быть страны, границы надо защищать. Нэнси Пелоси в это твёрдо верит, когда речь идёт об Украине. Её друзья в Республиканской партии — тоже. Итак, защита границ Украины — главная цель.



Кроме того, есть проблема нехватки продовольствия. Не здесь, а на Украине. Еда на Украине дорожает! Поэтому мы потратим на решение этой проблемы 760 миллионов долларов. И это только в данном пакете финансирования. И не только на Украине. Конгресс, охваченный каким-то азартом, добавил 150 миллионов долларов на нечто под названием «Программа глобального сельского хозяйства и продовольственной безопасности». Потому что, пока мы кормим Украину, почему бы не кормить и весь остальной мир? Нам же еду девать некуда! И, разумеется, детские смеси сюда тоже войдут, потому что детям в других странах надо питаться.



Ещё одна огромная порция денег — на «борьбу с торговлей людьми». Не в Техасе, где из-за открытой границы с Мексикой торговля людьми повсюду, но на борьбу с торговлей людьми на Украине, потому что ситуация там прискорбна. Но не здесь, здесь ситуация не прискорбна, мы не обращаем на неё внимания.



Ещё больше денег — на обеспечение украинцев временными убежищами. Потому что, по-видимому, в Америке сегодня нет бездомных в количестве более миллиона человек. 900 миллионов долларов — на обеспечение доступа украинцев к «программам социальной защиты». К нашим программам социальной защиты. Они им потребуются по прибытии сюда. А прибудут многие. Другими словами, вы не можете себе позволить заправить свой грузовик, но вы теперь должны оплачивать содержание всех, кто явится в вашу страну, заявляя, что он с Украины. И вы будете платить.



Вдобавок, поскольку настоящая цель подобных упражнений в Вашингтоне всегда заключается в том, чтобы дать денег друзьям, ещё миллиарды долларов предназначены бывшим нанимателям (министра обороны США. — ИноТВ) Ллойда Остина в оружейном бизнесе.



Сюда входят 72 миллиона долларов на то, что в законопроекте названо «исследованиями, разработками, испытаниями и анализом на Украине». Хм… Не говорите «биолаборатории», потому что это непозволительно, но, честное слово, это что-то странное. Украина — зона боевых действий, следовательно, вряд ли это сейчас хорошее место для научных исследований. Но какая разница? Мы финансируем какие-то научные эксперименты на Украине. Вам не положено задавать вопросы.



И законопроект продолжает в том же духе. И так далее, и тому подобное.



Как отметил конгрессмен Томас Мэсси, за шесть месяцев конгресс потратил на Украину больше денег, чем власти США потратили на все дороги и все мосты в Соединённых Штатах за весь прошлый год.



40 миллиардов долларов, которые мы направляем на Украину, чтобы она защищала свои границы, это, кстати, более чем в два раза больше — более чем в два раза больше! — чем Джо Байден запросил на финансирование Службы таможенного и пограничного контроля в США. Один законопроект — более чем в два раза больше, чем мы тратим на наши границы в этом году.



Кроме того, в разгар этого наркотического бедствия поистине исторических масштабов траты по данному законопроекту более чем в десять раз превышают весь бюджет Управления по борьбе с наркотиками. Более чем в десять раз! А то вдруг вы не знали, как ваши лидеры к вам относятся… Они от вас совсем не в восторге. И теперь нам это точно известно.



Дата выхода в эфир 11 мая 2022 года.