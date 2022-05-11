Пентагон: США вооружали и обучали украинских военных задолго до того, как Путин ввёл войска

Администрация Байдена активно поставляла оружие на Украину задолго до начала российской военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью Fox News. Кирби также призвал американцев не забывать о том, что США, Канада, Великобритания и их союзники на протяжении восьми лет готовили ВС Украины к «такого рода боевым действиям».
ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Министерства обороны США:Думаю, настанет день, когда мы все захотим извлечь из этого какие-то уроки, оглянуться назад и подумать, что можно было бы сделать иначе. Но я бы напомнил пару моментов.
Во-первых, администрация Байдена активно поставляла оружие задолго до ввода войск (России на Украину. — ИноТВ). Первый миллиард долларов, выделенный Украине президентом (США. — ИноТВ), на самом деле, включал в себя летальную помощь. И это было до того, как Путин решил ввести войска.
Плюс мы очень открыто и честно говорили о тех действиях, которые мы видели со стороны русских.
И последний пункт, о котором мы, по-моему, вспоминаем не так часто, как следовало бы, Нил. Это обучение и те усилия, которые были предприняты за последние восемь лет для подготовки украинцев к такого рода боевым действиям.
Соединённые Штаты, Канада, Великобритания и другие союзники очень помогли подготовить украинцев в том, что касается командования небольшими подразделениями, управления войсками, оперативных манёвров.
Те вещи, которые они делают сейчас... Делонетольковвооружениях. Дело в навыках и возможностях, которые они и их руководство проявляют на поле боя. И это не случайность.
Они действительно преобразились из очень советских вооружённых сил, скажем так, очень похожих на российские, где инициатива идёт сверху, где очень жёсткая доктрина, в войска, гораздо больше ориентированные на западный образ мыслей и действий, где поощряется инициатива на поле боя.
Повторюсь, этонебылослучайностью. Это работа Соединённых Штатов и многочисленных союзников на протяжении последних восьми лет.
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