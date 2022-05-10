Американский аналитик: США ведут войны не из гуманистических соображений, а ради прибыли

США ни в одну страну не вторгаются по гуманистическим соображениям, заявил в интервью Press TV американский аналитики и активист Майлз Хёниг. Как он отметил, почти все интервенции Вашингтона были направлены на смену режима, а не на защиту якобы угнетаемых людей.
Американский политический аналитик и активист Майлз Хёниг в интервью Press TV заявил, что США ведут войны ради создания оружия и повышения прибыли Уолл-Стрит, а не из каких-либо гуманистических соображений, как утверждает Вашингтон.
«США ни в одну страну не вторгаются по гуманистическим соображениям, — заявил он. — Почти все интервенции США были направлены на смену режима, а не на защиту людей, которых, по заверениям Соединённых Штатов, угнетали».
Как напоминает Хёниг, сердца американцев растаяли, когда «медсестра Наира» рассказала о том, что иракские солдаты в Кувейте выбрасывали младенцев из инкубаторов на пол. Она поведала мощную историю, вызвавшую такое же доверие, как и несколько лет спустя речь госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН, переломившая тогда ситуацию в поддержку войны в Ираке.
Единственная проблема заключалась в том, что и речь Пауэлла, и история медсестры были основаны на лжи. Так, «медсестра Наира» на самом деле оказалась дочерью посла Кувейта в США.
Хотя Муаммар Каддафи говорил, что будет охотиться на своих врагов «дом за домом, переулок за переулком, человек за человеком», действия НАТО в Ливии явно были направлены на смену режима, а не на гуманность. Североатлантический альянс атаковал силы Каддафи на базе в Сирте, а не там, где якобы происходили зверства.
На самом деле ни тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс, ни председатель Объединённого комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен не смогли подтвердить никаких подобных действий со стороны ливийского лидера.
Хёниг напомнил и об эскадронах смерти бывшего директора Нацразведки США Джона Негропонте, которые действовали в Гондурасе и Ираке, и о похищенном силами Колина Пауэлла Жан-Бертране Аристиде, первом демократически избранном президенте Гаити.
«Похищение Аристида и последовавший за ним военный переворот при поддержке США были неизбежны. Он был голосом народа. Многие предприятия, особенно базирующаяся в США текстильная промышленность, не хотели повышения минимальной заработной платы или улучшения условий труда, которые нанесли бы ущерб их прибыли», — отметил Хёниг.
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