NYT: «первопроходец и человек, который решал проблемы», — в США скончался экс-госсекретарь Колин Пауэлл

В США от осложнений коронавируса скончался Колин Пауэлл, который в своё время занимал посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и начальника Объединённого комитета начальников штабов, пишет The New York Times. Как отмечает газета, Пауэлл стал первым афроамериканцем, который занял эти должности, а также известен тем, что во многом подтолкнул США к неудачной войне в Ираке.

Колин Пауэлл, который на протяжении 40 лет занимал посты главного военного и дипломата США и чья речь в ООН в 2003 году во многом привела к тому, что Вашингтон начал войну в Ираке, скончался в возрасте 84 лет, пишет The New York Times.

По словам семьи Пауэлла, он умер от осложнений, вызванных COVID-19. При этом Пауэлл был полностью вакцинирован и проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Колина Пауэлла во многом можно считать первопроходцем: он стал первым афроамериканцем в истории США, который занял посты советника президента по национальной безопасности, председателя Объединённого комитета начальников штабов и госсекретаря.

Бывший госсекретарь, будучи ещё младшим лейтенантом, успел повоевать во Вьетнаме. Позже он получил назначение на должность советника по нацбезопасности президента Рональда Рейгана. В конце холодной войны в этом качестве он принял активное участие в переговорах о контроле над вооружениями с советским президентом Михаилом Горбачёвым.

Между тем, будучи председателем Объединённого комитета начальников штабов, он спланировал вторжение в Панаму в 1989 году и оказал большое влияние на войну в Персидском заливе 1991 года, в результате которой США выбили Саддама Хусейна из Кувейта. Примерно в то же время он разработал так называемую доктрину Пауэлла, суть которой состоит в решительном разгроме неприятеля превосходящими силами при наличии явной народной поддержки и чётких политических целей.

Описывая войну с Саддамом Хусейном, он объяснил свой подход к военным операциям следующим образом: «Наша стратегия в борьбе с этой армией очень проста. Сначала мы её отрежем, а затем мы её уничтожим».

Подобная концепция, однако, хуже подходила как для хаотичных конфликтов на Балканах в 1990-х годах, так и для борьбы с терроризмом — угрозы, которая стала крайне актуальна для всего мира после терактов 11 сентября 2001 года.

К тому моменту, как Пауэлл ушёл в отставку из армии в 1993 году, он считался одним из самых популярных общественных деятелей в Америке.

В интервью The New York Times от 2007 года Пауэлл охарактеризовал себя следующим образом: «Пауэлл — это человек, который решает проблемы. Его, как солдата, учили решать проблемы. У него есть своё мнение, но он не идеолог. Он страстно служит своему делу, но он не фанатик. Он в первую очередь человек, который умеет решать проблемы».

После отставки политический истеблишмент США — причём в обеих партиях — возлагал на Пауэлла серьёзные надежды: многие хотели видеть его в президентском кресле. Таким образом, Пауэлл стал наиболее видным политиком-военным со времён Эйзенхауэра. Тем не менее он всё же не стал баллотироваться в президенты, так как решил, что борьба за подобный пост — это не для него.

Однако это не помешало ему вернуться к чиновничьей службе в 2001 году, когда президент США Джордж Буш — младший назначил его на пост госсекретаря. В то же время нельзя сказать, что он прижился в администрации Буша, поскольку там ему приходилось постоянно бороться за влияние как с вице-президентом Диком Чейни, так ис министром обороны Дональдом Рамсфельдом.

В конце первого срока Буша на фоне всё усугубляющейся обстановки в Ираке и вопросов общественности, которая хотела знать, мог ли Пауэлл остановить эту злополучную войну, госсекретарь покинул свой пост.

На протяжении нескольких лет он вёл тихую жизнь, однако в 2008 году Пауэлл — который всегда считался республиканцем — решительно поддержал кандидатуру сенатора Барака Обамы на пост президента США.