Пауэлл: у Вашингтона с Путиным много разногласий, но превращать его во врага не стоит

Пентагон видит во Владимире Путине прежде всего противника, однако Вашингтону не стоит превращать его во врага, заявил в эфире CNN бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. По мнению дипломата, Америке нужно быть готовой к конфликту, но делать ставку на дипломатию, ведь не все страны похожи на Соединённые Штаты.

Перейдём к России. Бывший посол Обамы в России Майкл Макфол сделал очень занятное высказывание о российско-американских отношениях. Он писал, что администрация, похоже, придерживается весьма разумной политики по отношению к России: она усилила санкции и немного помогла украинцам. Единственная загвоздка: президент Соединённых Штатов, судя по всему, не согласен с политикой собственной администрации. Вы когда-нибудь видели, чтобы президент двигался в противоположную текущему политическому курсу сторону?



МАДЛЕН ОЛБРАЙТ, бывший госсекретарь США: Нет. Но вот что интересно. Мы оба (Олбрайт и Пауэлл. — ИноТВ) имели отношение к системе принятия решений. История нашей страны говорит о том, что их принимать мы умеем. Этому я и учу в Джорджтаунском университете. Но система принятия решений просто не работает. Президент поступает по-своему, потом кто-то поясняет, что именно он имел в виду, а затем он с этим не соглашается. Мне кажется, что он считает, что похож на Путина, и русские очень сильно стараются подорвать нашу демократию и вбить клин между нами и нашими союзниками.



По моему мнению, Трамп во многом фактически стал подарком Путину в плане попыток объяснить необходимость ведения дел с этими европейцами или с НАТО. У меня просто перед глазами стоит такая ситуация — и я могу поспорить, что и у вас тоже — ты возвращаешься к себе в офис и думаешь: «О боже, как это произошло, почему он это говорит, это же бессмыслица!» И всё потому что, как сказал посол Макфол, в плане сотрудничества с нашими союзниками в плане санкций, введённых из-за их попыток отравить (Скрипалей в Солсбери. — ИноТВ) и других шагов, предпринимаются позитивные шаги. И мне кажется, что президент движется не совсем в ключе процесса принятия решений.



КОЛИН ПАУЭЛЛ, бывший госсекретарь США: Я думаю, что нам нужно придерживаться жёсткой риторики перед лицом действий России. Как и Мадлен, мне довелось работать с Путиным. Он — крепкий орешек, выходец из КГБ и таковым он останется навсегда, но в то же время он вернул россиянам гордость — то, что они потеряли после окончания холодной войны. И нам следует это учитывать.



Кроме того, нам нужно попытаться не превращать его во врага, однако Пентагон придерживается именно такого образа мышления — также, как и в случае с Китаем. Мы слишком много внимания уделяем враждебным отношениях в противовес дипломатии. Я не дитя цветов, но я видел, чего можно достичь с помощью дипломатии, когда ты устанавливаешь с ними контакт и даёшь знать, что ты считаешь их действия неправильными и говоришь: «Давайте поговорим и посмотрим, сможем ли мы решить эти проблемы».



И, как мне кажется, я в решении проблем без применения насилия преуспел. Если нам придётся пойти на конфликт, то я к нему готов. Но давайте обойдёмся без этого. Давайте найдём способ для общения, налаживания контактов и признаем, что не все такие, как Соединённые Штаты.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 октября 2018 года.