WION: Пентагон заявил, что делится разведданными с Киевом только для обороны

16:22 В Пермском крае зарегистрировали 121 случай коронавируса за сутки В Пермском крае зарегистрировали 121 случай коронавируса за последние сутки.

16:20 «Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней «Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти.

16:19 В Ереване 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» В Ереване 9 мая в центре столицы состоится шествие «Бессмертного полка» по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в движении «Вместе», которое организует акцию.

16:17 Юран получил дисквалификацию на два матча РПЛ Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать главного тренера «Химок» по итогам матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

16:14 В Татарстане выявили 200 случаев коронавируса за сутки В Татарстане выявили 200 случаев коронавируса за последние сутки.

16:13 Посол ЛНР Мирошник заявил о боях на окраинах Северодонецка Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что силы ЛНР ведут бои против украинских военных на окраинах Северодонецка.

16:09 Мостовой — о матче «Урала» со «Спартаком»: мне видится ничейный результат Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — «Спартак».

16:07 Расходы на программу реновации в Москве в 2022 году составят 110 млрд рублей Объём расходов на финансирование программы реновации в Москве в 2022 году составит 110 млрд рублей. Обязательства по программе планируется выполнить в утверждённые ранее сроки, несмотря на введённые санкции.

16:05 В Приморье зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки В Приморском крае зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 125 жителей.

16:05 В ЦБ назвали объём международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 апреля составили $593,1 млрд.

15:59 Наумов считает, что «Локомотив» должен переиграть «Рубин» в матче РПЛ Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что столичная команда должна обыграть казанский «Рубин» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

15:56 В здании в Мадриде произошёл взрыв В жилом доме в Мадриде произошёл мощный взрыв, пострадали по меньшей мере 12 человек. Инцидент произошёл в одном из центральных районов столицы Испании.

15:54 В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара на горе Самохвал в Абакане. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Валентина Коновалова.

15:52 «Динамо» условно наказали закрытием трёх секторов домашнего стадиона Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по нарушениям в матчах 27-го тура чемпионата России.

15:52 В Татарстане рассказали о ситуации с туристами в регионе В Татарстане рассказали о ситуации с туристами в регионе. Отмечается, что с начала 2022 года в отелях республики зарегистрировались 582,9 тыс. туристов.

15:51 На строительство высокотехнологичного экотехнопарка в Севастополе выделено более 2 млрд рублей На строительство высокотехнологичного экотехнопарка в Севастополе выделено более 2 млрд рублей.

15:46 Юрист Прядко перечислил способы защититься от мошенничества в преддверии 9 мая Юрист Михаил Прядко перечислил способы защититься от мошенничества в преддверии 9 мая.

15:46 В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за сутки В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за последние сутки.

15:46 Минпромторг России разрешил параллельный импорт иномарок Минпромторг России разрешил параллельный импорт иномарок. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

15:41 Глава ДНР назначил Ольгу Макееву послом в России Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.

15:40 В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 134 жителя.

15:40 Власти Москвы рассказали об увеличении поставок мяса и мясной продукции почти на 12% Объём столичного экспорта мяса и мясной продукции по итогам 2021 года составил $134,5 млн, что на 11,5% выше показателей 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

15:39 Google заблокировал возможность скачивания и обновления платных приложений в России Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей в своём маркетплейсе Google Play.

15:38 Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться такси до конца 2022 года Министерство цифрового развития России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.

15:37 Панарин — о победе над «Питтсбургом»: мы сделали первый шаг в правильном направлении Артемий Панарин прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

15:34 Послом ЛНР в России назначен Родион Мирошник Глава Луганской Народной Республики своим указом назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом ЛНР в России.

15:32 В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за сутки В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 18 жителей.

15:31 В Новом Уренгое открылась выставка о Ямале в годы войны В Новом Уренгое открылась выставка «Арктика в огне», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

15:31 Из Донбасса эвакуировали более 300 жителей в Пензенскую область С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Пензенскую область 5 мая было эвакуировано 315 человек.

15:30 В Подмосковье рассказали о ремонте более 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам В Подмосковье рассказали о ремонте более 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам в 59 городских округах.

15:29 Сотрудники СК и кадеты провели индивидуальный парад для ветерана войны в Уфе Персональный парад для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели сотрудники следственного управления и кадеты профильного класса Следственного комитета России в Уфе.

15:26 Басманный суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*.

15:26 На Ставрополье более 380 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы В Ставропольском крае 387 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы.

15:25 Губернатор ввёл режим ЧС на территории Омской области из-за пожаров Губернатор Омской области Александр Бурков ввёл режим ЧС на территории региона из-за пожаров.

15:23 Премьер Финляндии заявила, что решение о вступлении страны в НАТО скоро примут Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.

15:22 Тарпищев заявил, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос» Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире «Ролан Гаррос».

15:22 Дмитрий Медведев: Западная Украина может стать «желанным приобретением» для Польши Украинские западные территории станут «желанным приобретением» для «алчущей возврата земель Польши», которая «провозгласила раздел Украины», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал недавнее выступление польского президента Анджея Дуды, который заявил, что между Польшей и Украиной «больше не будет границы».

15:16 Геркус посоветовал Дзюбе найти новый клуб Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу будущего нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

15:13 Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке городских кинотеатров, стимулированию организации съёмок фильмов в столице и поддержке талантливых студентов, изучающих киноискусство.

15:06 В Кремле заявили, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Польши могут исходить угрозы для территориальной целостности Украины.

15:06 Бивол ответил Кличко, который призвал отстранить его от боя с Альваресом Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол отреагировал на заявление бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева Виталия Кличко, в котором он призвал не допустить россиянина к бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

15:03 Следственный комитет попросил о заочном аресте журналиста Невзорова Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*.

14:57 Спасатели ликвидируют пожар во Владикавказе Крупный пожар произошёл на рынке во Владикавказе, где огнём охвачены два ангара. Предположительно, в них могут находиться люди.

14:55 Кавазашвили: Матюнин способен доказать свою правоту и опровергнуть обвинения Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с началом внутреннего расследования в отношении арбитра Алексея Матюнина.

14:52 Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.

14:48 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 41,2% Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, по данным на 6 мая, составил 41,2%.

14:47 Зеленский примет участие в видеоконференции G7 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран «группы семи» (G7), назначенной на 8 мая.

14:41 Издание Der Spiegel удалило с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали» Немецкое онлайн-издание Der Spiegel убрало с сайта видео из Мариуполя с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой.

14:38 Медведев получил уайлд-кард на майский турнир в Женеве Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил уайлд-кард от организаторов турнира в Женеве (Швейцария).