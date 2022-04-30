Das Erste: США учат украинских военных в Германии, как использовать американское оружие против России

США обучают в Германии военнослужащих с Украины для дальнейшей борьбы с Россией, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские военные уже сейчас учат украинских солдат, как правильно обращаться с западной боевой техникой, чтобы передать эти знания войскам на Украине.

С тех пор как два месяца назад Россия начала военную спецоперацию на Украине, правительство в Киеве получает поддержку, прежде всего, из США, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Вашингтон не только предоставил миллиардные суммы в качестве помощи, но и осуществляет масштабные поставки оружия и боеприпасов в страну.

Теперь правительство США зашло на шаг дальше. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские военные теперь обучают украинских военнослужащих обращению с важными системами вооружений. Обучение уже проводится на военных базах США в Германии. Это делается по согласованию с правительством Германии, которое оказывает помощь в координации и организации образовательного процесса.

Как сообщает немецкий телеканал, на данный момент две группы украинских военнослужащих, состоящие примерно из 50 человек, проходят обучение правильному обращению с американскими артиллерийскими орудиями. Затем они должны будут передать полученные знания своим сослуживцам в войсках на Украине. Кроме того, Кирби отметил, что рассматривается также вопрос о том, можно ли проводить обучение по видеосвязи.

По данным Министерства обороны США, обучение проводят 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые уже находились на Украине в учебных целях до начала военных действий. Однако в феврале они были распределены между различными государствами ЕС из соображений безопасности. В целом украинские военные проходят подготовку в нескольких местах за пределами Украины, включая Германию, сказал Кирби. Никакой информации о других местах, в которых проходят обучение украинские военные, он, однако, не предоставил.

В ходе брифинга представитель Пентагона проявил необычайную эмоциональность, когда критиковал президента России Владимира Путина за боевые действия на Украине. «Это жестокость самого холодного и развращённого типа», — заявил Кирби. По его словам, Запад неправильно оценил масштабы возможного применения силы на Украине российской стороной.

Заявление российского президента о стремлении денацифицировать Украину и защитить российских граждан в стране Кирби назвал «чушью». Вскоре после этого 59-летний представитель Пентагона извинился за свою эмоциональную вспышку, сообщает Das Erste.