Junge Welt: на встрече в Рамштайне победили разжигатели войны

На встрече Консультативной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн победили разжигатели войны, пишет junge Welt. США смогли сломить противостояние Германии в вопросе поставок Киеву тяжёлого вооружения. Также то обстоятельство, что саммит был проведён на территории военного объекта, служит символом, что Запад и Россия по сути находятся в состоянии войны. И, судя по всему, 40 стран — участниц встречи такой расклад устраивает, раз они собираются проводить подобные мероприятия каждый месяц, констатирует автор статьи Йорг Кронауэр.
Результаты встречи Консультативной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии можно охарактеризовать как «победу разжигателей войны», пишет junge Welt. Несмотря на сопротивление немецких властей, Киев всё-так получит зенитные танки Gepard и боевые машины пехоты Marder. Изначально в Берлине опасались, что такой шаг может превратить Запад из скрытого в явного участника боевых действий и привести к третьей мировой. Но под мощным давлением трансатлантистов в самой Германии и за её пределами немецким политикам пришлось уступить, пишет автор статьи Йорг Кронауэр.
Боевая стойкость Украины предоставила американцам неожиданный шанс нанести сильный удар по Вооружённым силам России и добиться как минимум геополитического поражения Москвы. Таким образом США ослабят одного из своих противников, сосредоточившись на борьбе с Китаем, ведь в войне на два фронта им не победить, объясняет немецкий журналист. С точки зрения Вашингтона, для победы над Кремлём необходимы готовность к обострению, а также максимальная сплочённость. Именно поэтому США оказывают такое сильное давление на Берлин. И их флагманами выступают Польша, страны Прибалтики и Украина.
Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу возможности начала третьей мировой войны, заявив, что Москва «отлично умеет использовать страхи других стран». До этого украинский президент Владимир Зеленский демонстративно отказал в визите своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру. А посол Украины в Германии Андрей Мельник постоянно донимает Берлин своими «бесстыдными тирадами». Вашингтон же увенчал всё это решением провести саммит по Украине именно в Рамштайне, то есть на немецкой территории.
«Настойчивость окупилась», — констатирует junge Welt. Берлин перестал сопротивляться поставкам на Украину тяжёлого вооружения. Министр обороны Ллойд Остин поспешил назвать это «важным» шагом, а Германию похвалил за то, что она «хороший друг и союзник» США. Встреча на авиабазе также символизирует то, что Запад и Россия по сути находятся в состоянии войны. И, судя по всему, 40 стран — участниц встречи такой расклад устраивает, раз они собираются проводить подобные мероприятия каждый месяц. К тому же они уже обдумывают план действий после окончания боёв на Украине. Запад собирается стабилизировать страну и использовать её как буфер против России, соответствующим образом вооружив и приняв в НАТО.
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