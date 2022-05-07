NBC Оригинал

NBC: Байден заявил, что утечки информации о предоставлении Киеву разведданных США должны прекратиться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Джо Байден в разговоре с главами ЦРУ, Национальной разведки и Пентагона назвал контрпродуктивными утечки в СМИ информации о предоставлении Киеву разведданных, передаёт NBC. Он также заявил, что подобные утечки должны прекратиться.
NBC: Байден заявил, что утечки информации о предоставлении Киеву разведданных США должны прекратиться
AP

Американский лидер Джо Байден в общении с высшими должностными лицами разведки и обороны страны заявил им, что недавние новостные сообщения об обмене американскими разведданными с Украиной были контрпродуктивными, сообщает NBC со ссылкой на двух чиновников его администрации.

По словам одного из источников, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином глава Белого дома заявил, что такие публикации «отвлекают от нашей цели». Согласно другому источнику, Байден сказал им, что утечки должны прекратиться.
 
Как отмечается в статье, ранее американские СМИ, в том числе NBC, сообщили о том, что США предоставляли Киеву разведывательные данные по российскому крейсеру «Москва» и по российским военным. Однако администрация Байдена опровергла эту информацию.

Некоторые представители администрации президента США выразили обеспокоенность тем, что такие утечки могут привести к эскалации конфликта, а также могут помешать Вашингтону обмениваться разведданными с Киевом.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NBC США Северная Америка
теги
Пентагон разведка Россия СМИ спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров