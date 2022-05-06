Das Erste: Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц — после того, как их отремонтирует

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила планы правительства ФРГ по передаче Украине семи самоходных артиллерийский установок Panzerhaubitze 2000, сообщает Das Erste. При этом она заявила, что поставка будет осуществлена лишь после прохождения украинскими военнослужащими обучения по управлению гаубицами этого типа. По её словам, это решение не отразится на обороноспособности Германии, поскольку техника, которая поступит на Украину, в настоящий момент находится на ремонте.

Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийский установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. О достигнутой договорённости сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе своего визита в Словакию. По её словам, техника, которая поступит на Украину, в настоящий момент находится на ремонте. Также министр отметила, что бундесвер планирует обеспечить обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с гаубицами этого типа, сообщает Das Erste.

Ламбрехт подчеркнула, что это решение не отразится на обороноспособности Германии, поскольку самоходные артиллерийские установки будут взяты не из активного арсенала бундесвера. Ранее она неоднократно заявляла, что бундесвер должен выполнять свои союзнические обязательства и не может поставлять тяжёлое вооружение из своих резервов.

Министр обороны уточнила, что поставка будет осуществлена лишь после прохождения украинскими военнослужащими обучения по управлению гаубицами. Первая группа из 20 украинских солдат начнёт курс обучения на следующей неделе в Идар-Оберштайне в земле Рейнланд-Пфальц. Германия организует его в сотрудничестве с Нидерландами.

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 считаются одними из самых современных артиллерийских орудий в мире. По данным бундесвера, их преимущество заключается в точности и большой дистанции боя. С боеприпасами повышенной дальности самоходная артиллерийская установка может вести огонь с расстояния до 40 км. Кроме того, Panzerhaubitze 2000 может поражать цель шестью снарядами одновременно. Официально бундесвер располагает 119 экземплярами САУ этого типа, из которых в боевой готовности находятся около 40.

Ранее представители бундесвера выражали опасения по поводу передачи артсистем из собственных резервов — из-за необходимости выполнять союзнические обязательства по НАТО и обеспокоенности в связи с возможным снижением обороноспособности Германии.

В конце апреля большинство депутатов бундестага проголосовало за поставку тяжёлого вооружения Украине. Ранее Ламбрехт разрешила оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann передать Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard из числа имеющихся у неё на складе. Среди политических и общественных деятелей Германии поставки тяжёлого вооружения на Украину до сих пор вызывают ожесточённые споры, передаёт Das Erste.