Конгрессмен США: ФБР использовало контртеррористические инструменты против родителей, недовольных школьным образованием

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд под присягой уверял конгресс, что силовые структуры не будут применять антитеррористическое законодательство в отношении родителей, критикующих школьное образование, напоминает Fox News. Однако, по словам конгрессмена-республиканца Джима Джордана, всё это время ФБР с беспрецедентным рвением преследовало недовольных мам и пап, следуя процедуре, принятой для борьбы с террористами.

Ваша реакция на то, что мы узнали на этой неделе от разоблачителя? Генеральный прокурор Гарланд вводил вас в заблуждение?



ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен США: Очень похоже, что вводил. Потому что тот самый аппарат, который был приведён в движение его служебной запиской, устанавливающей линию для приёма сообщений, а затем — письмом от ФБР агентам по всей стране… Эта процедура использовалась для преследования мам и пап. Больше двух дюжин случаев.



Опять-таки, он (Меррик Гарланд. — ИноТВ) заявлял, что не будет использовать контртеррористические инструменты государства против родителей. Но похоже, что именно это и делалось! Слава Богу, нашлись разоблачители, которые раскрыли эту информацию.



Мария, в одном из случаев они (власти США. — ИноТВ) приняли меры против матери, состоящей в организации «Мамы за свободу» и владеющей огнестрельным оружием — наша конституция это позволяет. И женщина, сообщившая о ней по линии для доносов, именно это и назвала причинами своего доноса. И ФБР стало расследовать! Жутко.



И ещё. Задумайтесь, как быстро… С какой скоростью и энергией занимались этим ФБР и Министерство юстиции! Ассоциация комитетов по школьному образованию направила письмо 29 сентября, осенью прошлого года. Пять дней спустя генеральный прокурор рассылает служебную записку всем федеральным прокурорам — всем до единого по всей стране! — с распоряжением создать эту линию для доносов. А ещё через 16 дней ФБР рассылает электронное письмо о том, какое надо использовать обозначение, этот конкретный тег угрозы. И всё это — за 22 дня!



Энергия, с которой они взялись за родителей, чтобы ограничить возможность высказываться… Я никогда не видел… Не знаю, видел ли кто-нибудь когда-нибудь, чтобы федеральная власть так быстро принимала меры по какому-либо вопросу! Но когда речь шла об ограничении свободы слова и о преследовании мам и пап, они работали с рекордной скоростью!



Похоже, что, пока мы с вами разговариваем, они преследуют простых американцев, причём не только родителей. Прямо сейчас за решёткой сидят люди, которые просто приблизились к Вашингтону во время событий 6 января. Вас вызвали для дачи показаний… Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Комитет по расследованию событий 6 января вызывает вас, Кевина Маккарти и ещё трёх республиканцев для дачи показаний о ваших разговорах с президентом Трампом. Как вы ответите?



ДЖИМ ДЖОРДАН: Опять-таки, у нас рекордная преступность, рекордная инфляция, мамы не могут достать питательную смесь для детей, другие мамы подвергаются преследованиям со стороны Минюста — к ним применяются контртеррористические меры. А этот нелепый, политически ангажированный комитет занимается тем, чем занимается!



Не просто так, Мария, семь из десяти наших сограждан считают, что наша страна на неправильном пути. Величайшая страна!.. 70 процентов американцев считают, что величайшая страна в истории стоит на неправильном пути. Из-за того, что они видят со стороны администрации Байдена и со стороны демократов.



Итак, этот комитет, повторюсь, самый нелепый, политически ангажированный комитет, какой я только видел. Впервые в истории Америки, впервые в истории палаты представителей лидеру меньшинства не разрешили создать специальный комитет из выбранных им людей. Мы ловили их на лжи касательно доказательств. Так что, опять-таки, посмотрим… Но мне кажется, американский народ понимает, насколько абсурден этот комитет по расследованию событий 6 января.



Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.