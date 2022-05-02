Press TV: усиление слежки за гражданами США со стороны ФБР вызвало недовольство правозащитников

В прошлом году объектами тайной слежки со стороны ФБР стали почти 3,4 млн американцев, то есть почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщает Press TV со ссылкой на доклад, опубликованный офисом директора Национальной разведки США. Между тем базирующиеся в США правозащитные группы назвали этот резкий всплеск слежки со стороны ФБР масштабным вторжением в частную жизнь.
Федеральное бюро расследований (ФБР) в прошлом году тайно следило за почти 3,4 млн американцев, сообщает Press TV со ссылкой на официальный доклад, опубликованный офисом директора Национальной разведки США.
«Запросы» на слежку были сделаны в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года агентами ФБР, которые выискивали террористов и признаки различных угроз в электронных данных, которые, как утверждается в докладе, были легально собраны в соответствии с Законом о наблюдении за иностранной разведкой.
Согласно докладу, ФБР без ордера изучило электронные письма, текстовые сообщения и прочую подобную переписку «не более чем у 3 394 053» жителей США. Бюро оправдывало свои действия тем, что таким образом оно искало иностранных хакеров.
Притом годом ранее за этот же период ФБР сделало менее 1,3 млн подобных запросов, то есть почти в три раза меньше, отмечается в докладе.
Однако базирующиеся в США правозащитные группы назвали резкий всплеск слежки ФБР за американцами масштабным вторжением в частную жизнь.
Так, Американский союз гражданских свобод (ACLU), реагируя на доклад, опубликованный офисом директора Национальной разведки, осудил эти усилия по слежке за американскими гражданами, назвав их вторжением в частную жизнь «в огромных масштабах».
«Сегодняшний доклад проливает свет на масштабы этих неконституционных «закулисных обысков» и подчёркивает безотлагательность этой проблемы, — говорится в заявлении старшего штатного юриста ACLU Эшли Горски. — Конгрессу пора вмешаться, чтобы защитить права американцев, закреплённые Четвёртой поправкой».
Как напоминает Press TV, этот доклад был опубликован через несколько месяцев после того, как два американских сенатора выразили обеспокоенность по поводу слежки за ничего не подозревающими американцами со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
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