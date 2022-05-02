Press TV: усиление слежки за гражданами США со стороны ФБР вызвало недовольство правозащитников

05:37 Российские военные провели занятия для сирийских сапёров в Дамаске Российские военные провели комплексные занятия по инженерной подготовке для сирийских сапёров вблизи столицы Сирии Дамаска.

05:20 Минобороны России опубликовало видео работы комплексов «Искандер-М» Минобороны России опубликовало видео работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине.

05:03 Трамп заявил о слабости и некомпетентности Байдена в ситуации вокруг Украины Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский президент Джо Байден проявил слабость и некомпетентность в ситуации вокруг Украины.

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00:01 Сергей Лавров: ВС России не будут искусственно подгонять свои действия под какую-либо дату Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

00:00 Волонтёры ведут учёт погибших в Рубежном Волонтёры в Рубежном ведут учёт погибших мирных жителей во время военных действий, в их списке уже около 160 человек, рассказала РИА Новости волонтёр, местная жительница Наталья.

23:54 Лавров: Зеленский может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы боевикам Россия не требует от украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он «сдавался», но он должен прекратить отдавать преступные приказы «своим неонацистским батальонам», отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

23:50 Реванш между Усиком и Джошуа состоится 25 июля Украинец Александр Усик, чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весовой категории, проведёт бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

23:41 Лавров: Россия всегда прилагала усилия по неразвязыванию ядерной войны Россия никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил российских министр иностранных дел Сергей Лавров.

23:35 Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и троллейбусом в Ставрополе В Ставрополе в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса, легковой машины Toyota и автомобиля ГАЗ пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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23:28 Касаткина прокомментировала победу над Саккари на турнире в Мадриде Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла пятую ракетку мира гречанку Марию Саккари в матче второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

23:21 Лавров: все прекрасно знают, что ВС России атакуют военные объекты ВСУ Россия постоянно предупреждает о том, что российская армия наносит удары по военным объектам Украины, об этом известно и тем, кто посещает Киев, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ракетные удары по целям в Киеве.

23:20 В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Грузии. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

23:13 Лавров: у России украли более $300 млрд, но другие страны не хотят об этом говорить У России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

23:12 Пресс-служба ЦСКА показала рассечение на ноге Акинфеева после матча с «Ахматом» Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл московский ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:06 Хачанов и Рублёв вышли во второй круг парного турнира в Мадриде Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв прошли во второй круг в парных соревнованиях на грунтовом турнире в Мадриде.

23:06 Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

23:02 Глава МИД Лавров объяснил повышенное внимание Джо Байдена к ситуации вокруг Украины Повышенное внимание президента США Джо Байдена к ситуации вокруг Украины неудивительно, учитывая сообщения о том, что связывает его семью с этой страной, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

22:53 Лавров напомнил, почему Россия была вынуждена создавать гиперзвуковое оружие Россия была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

22:48 Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею U18.

22:43 Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси её визит в Киев Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси её поездку в Киев. Об этом сообщили в Белом доме.

22:41 Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин извинился перед вратарём «Уфы» Александром Беленовым после столкновения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

22:39 Лавров: Зеленский не комментирует ракетные удары ВСУ по гражданам Донецка и Херсона Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что украинский президент Владимир Зеленский ни разу не обмолвился об ударах ракетами «Точка-У» за последние недели по центру Донецка, по вокзалу в Краматорске и ряду других населённых пунктов, включая Херсон.