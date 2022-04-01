С того момента, как ведущая MSNBC Джой Рид заявила, что её старый блог, в котором она ругает геев, был взломан, и подключила к расследованию ФБР, прошло уже несколько лет, однако следов загадочных русских хакеров так и не нашли, констатирует Fox News. Гость программы, главный редактор Outspoken Чедвик Мор, сравнил Джой Рид с актёром-геем Джасси Смоллеттом, который инсценировал нападение на себя самого.

Учитывая всё происходящее, мы задались вопросом: что же случилось со скандалом вокруг Джой Рид, ругавшей геев? Джой Рид — ведущая MSNBC. Несколько лет назад выяснилось, что она публиковала в своём блоге нападки на геев, подвергая их опасности! А потом она заявила, что никогда этого не писала, что кто-то взломал её блог, и она обратилась в правоохранительные органы. Но чем эта история закончилась, мы так и не услышали. Взламывал ли Владимир Путин антигейский блог Джой Рид?



Если кто-то и знает ответ, то, может быть, это Чедвик Мор, главный редактор Outspoken. Сегодня он с нами. Чедвик Мор, спасибо, что нашли для нас время сегодня. Я рад, что Вы по-прежнему чувствуете себя в безопасности — в стране, где Джой Рид разгуливает на свободе! Как по-Вашему, что случилось с антигейским блогом Джой Рид, создавшим опасность для миллионов американских геев? Что было на самом деле, как Вы думаете?



ЧЕДВИК МОР, главный редактор Outspoken: Это очень интересная история! И если бы этот блог… Если бы Джой Рид прежних лет, написавшая этот блог, была жива сегодня, она бы на 100 процентов поддержала законопроект во Флориде (о запрете преподавания темы сексуальной ориентации и гендера в начальной школе. — ИноТВ). В своём блоге она писала о «геях, вербующих детей». Конечно же, флоридский закон не об этом, по сути, он лишь в мягкой форме напоминает учителям, чтобы они придерживались подходящего по возрасту контента при работе с учениками.



Но она… особа, написавшая этот блог, мы по-прежнему не знаем, кто это… была истинным гомофобом. На самом деле, она была помешана на геях, одержима разоблачением геев. Она видела геев везде: в шкафах, под мебелью… И она утверждает, что блог был взломан.



Состоялось расследование, нанятый ею человек сказал, что да, взлом имел место. Потом её работодатель, крайне левое издание Daily Beast, провёл собственное расследование и сказал: «Нет, блог не был взломан». Это их слова. Действительно, очень интересно.



Потом подключилось ФБР, и мы по-прежнему не знаем, что из этого вышло. Однако у нас есть название для таких случаев — когда человек инсценирует преступление, обращается в правоохранительные органы, так что на это тратятся государственные деньги и ресурсы, хотя он знает, что это фейк. Это называется «сыграть Смоллетта»*. И что уж точно будет болезненно для Джой Энн Рид, так это сравнение её с Джасси Смоллеттом. Потому что он, конечно же, гомосексуалист, а она их не любит.



(Смех.) Очень хорошее замечание!



Итак, нашу страну захлестнула волна убийств, в Восточной Европе заваривается война, сейчас не время сковывать ресурсы ФБР фейковыми заявлениями о преступлениях на почве ненависти. Почему Джой Рид не предъявили обвинения во лжи о «взломе» её блога?



ЧЕДВИК МОР: Ну разве не поразительно? Поневоле задумаешься, может быть, она подошла к сотрудникам (ФБР. — ИноТВ) и сказала: «Послушайте, это я написала, но мне нужно это для прессы»? Может быть, она заключила какую-то сделку. А может быть, она просто в привилегированном положении как работница либеральных СМИ. Как бы это выглядело, если бы одна из самых известных ведущих канала MSNBC, работающего на Демократическую партию, была арестована за то, что «сыграла Смоллетта»?



Но интересно, что мы ничего не слышали. Она так выставляла напоказ своё желание докопаться до истины. И, по-видимому, эти весьма гомофобные записи в блоге были сделаны либо Джой Рид, либо Владимиром Путиным.



Да. Позаботьтесь сегодня о своей безопасности, Чедвик Мор: где-то разгуливает Джой Рид…



ЧЕДВИК МОР: Не знаю, получится ли. Но спасибо.



Очень хотелось бы видеть стенограмму её беседы с ФБР. Ложь агенту ФБР, конечно же, тяжкое преступление. Так что интересно было бы узнать, солгала ли она. На самом деле, я считаю, нам надо это знать. Рад был вас видеть, Чедвик Мор!



Дата выхода в эфир 31 марта 2022 года.



* Джасси Смоллетт — американский темнокожий актёр, заявивший в 2019 году, что его избили два белых сторонника Трампа. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Вскоре полиция установила, что Смоллетт сам нанял двух братьев из Нигерии, чтобы те инсценировали нападение на него (прим. ИноТВ).