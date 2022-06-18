AC: экс-полковник Макгрегор уверен, что американские СМИ готовятся признать поражение Украины

Однако даже среди вашингтонской элиты, по его мнению, могут возникнуть мимолётные «моменты истины». И это отражается в том, что после нескольких месяцев намеренной лжи о причинах и ходе конфликта на Украине, западные СМИ постепенно начинают готовить американскую и европейскую публику к признанию краха, говорится в статье. «Что ж, давно пора», — констатирует автор.

Второй фактор, по его мнению, связан с тем, смогут ли в Вашингтоне взглянуть правде в глаза и задуматься о том, к чему привели Украину огромные финансовые вливания, общая сумма которых уже превысила $60 млрд, и откуда возьмутся дальнейшие средства для её восстановления на фоне разворачивающейся всемирной экономической катастрофы.«Учитывая, что инфляция уже увеличила траты среднестатической американской семьи на 460 долларов в месяц, Украина в итоге вполне может тихо «уйти под воду», словно «Титаник», не вызвав особого беспокойства у американского электората. Опытные политики знают, что зарубежные вопросы обычным американцам настолько безразличны, что даже признание поражения на Украине едва ли будет иметь серьёзные последствия», — прогнозирует автор.В то же время общий негативный эффект от вереницы стратегических провалов Вашингтона, включая поражения в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, продолжает накапливаться в сознании рядовых американцев — и вряд ли Белому дому удастся полностью избежать ответственности «за расточительность, подорвавшую процветание Америки», подчёркивается в статье.Уже в ноябре этого года американцы вновь пойдут на выборы, напоминает автор. По его мнению, если Байден не решит в ближайшее время сменить политику, то в итоге он вполне сможет войти в историю США, запомнившись благодаря своему «упрямству и косности», подобно Герберту Гуверу в 1932 году. «Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера ещё полвека. Теперь же настанет черед уже републиканцев громить Байдена — те же полвека», — предупреждает Макгрегор.