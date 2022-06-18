American Conservative Оригинал

AC: экс-полковник Макгрегор уверен, что американские СМИ готовятся признать поражение Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С самого начала российской спецоперации на Украине западные СМИ намеренно изображали происходящее в искажённом свете, преувеличивая просчёты Москвы и мнимые успехи Киева. Однако это привело к серьёзным негативным последствиям, включая глобальный экономический кризис — и теперь американским СМИ приходится постепенно готовить аудиторию к признанию провала, пишет в статье для The American Conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
AC: экс-полковник Макгрегор уверен, что американские СМИ готовятся признать поражение Украины
AP

Западные СМИ за последние месяцы приложили немало усилий, чтобы изобразить украинскую армию гораздо мощнее, чем на самом деле, пишет на страницах The American Conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший должность советника при министре обороны США в администрации Трампа. При этом реальные сведения о ходе спецоперации на Западе искажались, а одни и те же кадры многократно тиражировались, чтобы создать впечатление о просчётах российских сил, подчёркивается в статье. 

Американские СМИ намеренно подавали ситуацию так, будто русские «неспособны» достичь своих целей, отмечает автор. Однако в реальности позиция Киева, по его мнению, давно является безнадёжной, и усиленная военная помощь с Запада не способна в корне изменить ситуацию. 

Дело в том, что в ситуации, когда пилотируемые или беспилотные средства воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки связаны с высокоточным оружием или современными артиллерийскими системами и постоянно снабжают их точными данными, попытки удерживать какие-либо фиксированные позиции для любых сухопутных сил являются гибельными, подчёркивает эксперт: «Сухопутные силы на подготовленных оборонительных позициях обнаруживаются и прицельно уничтожаются с расстояния».  

При этом с первых же дней начала спецоперации на Украине стало очевидно, что действия Москвы сосредоточены на ликвидации военного потенциала Киева, а не на «оккупации» каких-то городов или захвате территорий, поясняет Макгрегор. И результатом такой стратегии становится постепенное уничтожение украинских боевых подразделений, которые лишь временно способны продержаться благодаря поставкам оружия с Запада, говорится в статье.  

Тем не менее, с каждым часом положение Киева становится всё более отчаянным, и эту суровую реальность не сможет принципиально изменить никакая военная помощь — разве что дело дойдёт до прямого вмешательства сухопутных войск США или НАТО, что крайне маловероятно, полагает военный эксперт. По его мнению, главная задача для Киева сейчас заключается не в обсуждении каких-то территориальных вопросов, а в том, как договориться и прекратить боевые действия. 

Это будет зависеть от двух ключевых факторов, полагает Макгрегор: согласится ли правительство Зеленского и дальше поддерживать политику администрации Байдена, направленную на «вечный конфликт» с Россией, и как долго сами американцы будут готовы вкладывать миллиарды долларов в раздувание этого конфликта. 

Если администрация Байдена добьётся своего и Киев продолжит действовать в качестве базы Запада, чтобы наращивать силы и угрозы в адрес Москвы, это будет означать для украинцев практически «национальное самоубийство», предупреждает американский эксперт. Чтобы этого избежать, он призывает другие европейские столицы прекратить слепо идти за Вашингтоном и активнее способствовать достижению урегулирования вместо бессмысленной «вечной войны».

Сейчас всё больше европейцев, как и американцев, уже начинают сталкиваться лицом к лицу с катастрофическими последствиями экономического спада, к которому привела необдуманная политика Байдена, подчёркивается в статье. Но в отличие от американцев, европейские правительства ещё могут проявить самостоятельность и сменить курс, чтобы постараться минимизировать негативное влияние такой политики, поясняет Макгрегор. 

Второй фактор, по его мнению, связан с тем, смогут ли в Вашингтоне взглянуть правде в глаза и задуматься о том, к чему привели Украину огромные финансовые вливания, общая сумма которых уже превысила $60 млрд, и откуда возьмутся дальнейшие средства для её восстановления на фоне разворачивающейся всемирной экономической катастрофы. 

«Учитывая, что инфляция уже увеличила траты среднестатической американской семьи на 460 долларов в месяц, Украина в итоге вполне может тихо «уйти под воду», словно «Титаник», не вызвав особого беспокойства у американского электората. Опытные политики знают, что зарубежные вопросы обычным американцам настолько безразличны, что даже признание поражения на Украине едва ли будет иметь серьёзные последствия», — прогнозирует автор. 

В то же время общий негативный эффект от вереницы стратегических провалов Вашингтона, включая поражения в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, продолжает накапливаться в сознании рядовых американцев — и вряд ли Белому дому удастся полностью избежать ответственности «за расточительность, подорвавшую процветание Америки», подчёркивается в статье. 

Уже в ноябре этого года американцы вновь пойдут на выборы, напоминает автор. По его мнению, если Байден не решит в ближайшее время сменить политику, то в итоге он вполне сможет войти в историю США, запомнившись благодаря своему «упрямству и косности», подобно Герберту Гуверу в 1932 году. «Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера ещё полвека. Теперь же настанет черед уже републиканцев громить Байдена — те же полвека», — предупреждает Макгрегор. 

Однако даже среди вашингтонской элиты, по его мнению, могут возникнуть мимолётные «моменты истины». И это отражается в том, что после нескольких месяцев намеренной лжи о причинах и ходе конфликта на Украине, западные СМИ постепенно начинают готовить американскую и европейскую публику к признанию краха, говорится в статье. «Что ж, давно пора», — констатирует автор.
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