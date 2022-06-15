Insider: Папа Римский призвал не сводить конфликт вокруг Украины к противостоянию «плохих парней» и «хороших»

Папа Римский Франциск призвал не оценивать конфликт на Украине на уровне сказки про Красную Шапочку, где всех героев делят на «плохих» и «хороших». В то же время понтифик подчеркнул, что такими призывами он абсолютно не пытается защищать российского лидера Владимира Путина и начатую им спецоперацию на Украине, а лишь рекомендует глубже проанализировать ситуацию, сообщает Insider.

Конфликт вокруг Украины не следует сводить к противостоянию «плохих парней» и «хороших парней», заявил глава Римской католической церкви Франциск в недавнем интервью журналу La Civiltà Cattolica. Он назвал ситуацию «сложной», однако призвал не сравнивать обострившееся противостояние с популярной европейской сказкой «Красная шапочка», где есть исключительно «хорошие» и «плохие» герои, пишет Insider.



Папа Римский подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет «метафизических хороших парней» и «плохих парней», в абстрактном смысле, как можно было бы чётко сказать про Красную Шапочку и про волка. По его оценке, на самом деле конфликт вокруг Украины носит более глобальный характер, «с элементами, которые тесно переплетаются друг с другом», говорится в статье.



Понтифик также назвал «опасным» тот факт, что внимание широкой аудитории привлекают в основном самые трагичные события — но при этом упускается из виду вся драма, скрывающаяся за этим конфликтом, который, возможно, был каким-то образом спровоцировал либо не был вовремя предотвращён.



Тем самым Папа Римский фактически продолжил «повторять» некоторые утверждения российского президента Владимира Путина, которые тот регулярно использует для оправдания спецоперации на Украине, подчёркивает Insider. В частности, Путин не раз говорил, что Россию провоцируют как Украина, так и Запад, включая политику расширения НАТО, отмечается в статье.



Папа Франциск ранее также заявил, что НАТО «лает у ворот России», напоминает Insider. Кроме того, глава Римской католической церкви допустил вероятность того, что действия Путина были чем-то спровоцированы и, возможно, этому способствовало «отношение Запада», говорится в статье.



Однако во время своего интервью La Civiltà Cattolica понтифик отрицал, что занимает «пропутинскую позицию», и подчеркнул, что эти предположения являются «упрощёнными и ошибочными». Папа Римский пояснил, что просто выступает против попыток превратить крайне сложную ситуацию в спор «хороших и плохих парней», без учёта истоков конфликта и различных интересов, которые в нём замешаны, сообщает Insider.



Он также призвал не сосредотачивать все усилия на обвинениях в адрес российских политиков и военнослужащих. Вместо этого следует «не забывать о проблемах и стремиться к их решению», заключил Франциск.