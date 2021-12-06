France 24: Папа Римский назвал отношение Европы к мигрантам «кораблекрушением цивилизации»

03:39
С 1 марта в России начнут штрафовать за самовольное остекление балкона
С 1 марта 2022 года в России начнут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона, сообщает издание Readovka.
03:20
Российские миротворцы разминируют 400 га в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы начали разминирование 400 га территории Мардакертского района в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
03:05
Кинолента «Дом Gucci» возглавила прокат в России за выходные
Фильм «Дом Gucci» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
02:52
Sky News Arabia: Пять бойцов «пешмерга» погибли при атаке боевиков ИГ
По меньшей мере пять бойцов военизированных формирований «пешмерга» в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Курдском автономном районе Ирака.
02:35
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано 6 декабря на востоке Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
02:20
Минтруд подготовил новые правила получения пенсий для двух категорий россиян
Минтруд подготовил поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право получения пенсионных накоплений всей суммой сразу, сообщает газета «Московский комсомолец».
02:18
Медведев рассказал, как его поддерживали партнёры по сборной во время матча с Чиличем
Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поддержки партнёров по сборной России во время решающего матча с хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Дэвиса.
02:15
Медведев: сборная России больше порадовалась Кубку Дэвиса, когда рядом не было камер
Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как сборная России отпраздновала победу в Кубке Дэвиса.
02:09
Рублёв о победе на Кубке Дэвиса: воспоминание на всю жизнь
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.
02:05
Президент Moderna допустил снижение эффективности вакцин против омикрон-штамма
Риск снижения эффективности вакцин из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» существует, заявил президент американской фармацевтической компании Moderna Стивен Хоуг.
02:05
Карацев назвал историческим моментом победу сборной России на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.
02:02
Донской объяснил, почему российский теннис сейчас на подъёме
Российский теннисист Евгений Донской поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.
01:59
Мама Медведева призналась, что опустошена после победы сына в финале Кубка Дэвиса
Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, отреагировала на победу сына в составе сборной в финале Кубка Дэвиса.
01:54
Ольховский: выступая за сборную России, Медведев показал, что он просто величайший
Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру второй ракетки мира Даниила Медведева в матче с хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Дэвиса.
01:49
Хачанов назвал результатом пятилетней работы победу сборной России на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной в финале Кубка Дэвиса.
01:41
Рудковская: мне непонятна смена курса Тарасовой
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о критике со стороны заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.
01:36
Мама Рублёва рассказала о своих эмоциях после победы сына в Кубке Дэвиса
Заслуженный тренер России Марина Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублёва, отреагировала на победу национальной команды в финале Кубка Дэвиса.
01:35
Блинкен высказался об «угрозе» Украине со стороны России
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.
01:26
Россия выиграла все командные турниры по теннису в 2021 году
Мужская и женская сборные России в этом сезоне выиграли все турниры среди национальных команд в теннисе.
01:20
Немецкий дипломат посоветовал Украине брать пример с Финляндии
Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер рекомендовал Украине в вопросе взаимоотношений с НАТО брать пример с Финляндии.
01:18
Степашин заявил, что в «Динамо» решили немного расслабиться перед матчем с «Зенитом»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу московской команды над «Уфой» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:03
Мамы Медведева и Рублёва подержали Кубок Дэвиса после победы сборной России
Матери российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева отпраздновали победу своих сыновей над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.
00:57
Сёмин: всем надо брать пример с российских теннисистов
Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу национальной теннисной команды на Кубке Дэвиса.
00:53
«Валенсия» без Черышева одержала волевую победу над «Сельтой» в Примере
«Валенсия» на выезде взяла верх над «Сельтой» в матче 16-го тура испанской футбольной Примеры.
00:50
Эсминец США Arleigh Burke зашёл в румынский порт Констанца
Ракетный эсминец США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца в рамках запланированного визита, сообщает пресс-служба 6-го флота американских ВМС.
00:45
Рублёв облил партнёров по сборной шампанским во время празднования победы на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отпраздновал победу национальной сборной над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.
00:38
Гол прямым ударом с углового Куадрадо помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа» в Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 16-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:30
Рудковская рассказала, как Трусова ставила Плющенко ультиматумы
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала об отношениях её супруга с бронзовой призёркой чемпионатов мира и Европы Александрой Трусовой.
00:24
Рудковская вспомнила о приходе Трусовой в академию Плющенко из группы Тутберидзе
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась воспоминаниями о приходе в академию её супруга из группы Этери Тутберидзе бронзовой призёрки чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой.
00:15
WSJ: В США предположили, что КНР построит новую военную базу в Африке
По мнению американских разведслужб, Китай намерен построить военно-морскую базу на атлантическом побережье Африки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.
00:08
В Госдуме отреагировали на победу сборной России по теннису на Кубке Дэвиса
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу сборной России по теннису над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.
00:00
Конькобежец Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в США
Россиянин Артём Арефьев занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
23:55
Тарпищев считает 2021 год великим в истории российского тенниса
Президент Федерации тенниса России и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев отреагировал на победу команды в финале Кубка Дэвиса.
23:55
В ЦПВС заявили о гибели военного САР в результате обстрела террористов
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что «в провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населённого пункта Урум-эль-Кубра погиб один сирийский военнослужащий, ещё один получил ранение».
23:48
Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац скончался в возрасте 32 лет
Сербский баскетболист греческого клуба АЕК Стеван Еловац ушёл из жизни в возрасте 32 лет после инсульта.
23:38
Опубликовано видео первых эмоций российских теннисистов после победы на Кубке Дэвиса
В сети выложено видео первых эмоций игроков сборной России по теннису после победы над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.
23:32
В Молдавии за сутки выявили 94 случая коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 366 256.
23:30
Камельзон о завоевании Кубка Дэвиса: победа государственного масштаба
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон отреагировал на победу национальной команды в Кубке Дэвиса.
23:10
Хэмилтон победил на Гран-при Саудовской Аравии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
23:09
Вице-премьер Голикова поздравила россиян с Днём добровольца
Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», поздравила россиян с Днём добровольца.
23:02
Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса не менее трёх раз
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном в истории, которому удалось выиграть Кубок Дэвиса не менее трёх раз.
22:56
Мазепин попал в аварию в гонке на Гран-при Саудовской Аравии
Российский гонщик Haas Никита Мазепин попал в аварию на этапе 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
22:45
Сборной России по теннису вручили Кубок Дэвиса
Сборной России по теннису вручили Кубок Дэвиса после победы над командой Хорватии в финале турнира.
22:43
В Вологодской области в ДТП погибли три человека
На трассе Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia. В результате погибли две женщины и ребёнок.
22:34
Кафельников: ни разу за весь турнир не было сомнений в победе России на Кубке Дэвиса
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России по теннису над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.
22:30
Премьер Белоруссии рассказал об ответных мерах на санкции ЕС
Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал об ответных мерах на санкции ЕС.
22:18
Матыцин поздравил сборную России по теннису с завоеванием Кубка Дэвиса
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на победу национальной команды над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.
22:10
Медведев назвал невероятной победу России в финале Кубка Дэвиса
Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после победы сборной России по теннису над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.
22:10
Путин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе
Российский президент Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой прокомментировал миграционную ситуацию на белорусско-польской границе.
22:03
Российские гандболистки обыграли Польшу на ЧМ-2021
Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Польши в матче второго тура чемпионата мира в Испании.