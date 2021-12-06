France 24: Папа Римский назвал отношение Европы к мигрантам «кораблекрушением цивилизации»

Папа Римский Франциск приехал в Грецию и отправился в лагеря беженцев. Там он раскритиковал отношение европейских властей к мигрантам, назвал Средиземноморье «мрачным кладбищем без памятников» и отметил, что повсюду видит отход от демократии, пишет France 24.

Папа Римский Франциск в воскресенье посетил греческий остров Лесбос, где находится немалое количество мигрантов. Выступая там, он назвал безразличие к мигрантам «кораблекрушением цивилизации», пишет на своём сайте France 24.

Папа Франциск давно известен как защитник мигрантов, он был на Лесбосе в 2016 году. Буквально за день до посещения лагеря мигрантов он раскритиковал Европу, которая, по его словам, «разрывается от националистического эгоизма».

Также Папа Римский предупредил, что Средиземноморье становится «мрачным кладбищем без памятников» и что при этом в вопросе мигрантов ничего не меняется. По его словам, нужно воздействовать на глубинные причины ситуации, а не действовать против бедных людей, которые ощущают на себе их последствия, или даже, бывает, их используют для политической пропаганды. В качестве примера он приводит ситуацию на границе Белоруссии, а также споры Великобритании и Франции о мигрантах, которые перебираются через пролив.

Ещё в начале своего греческого турне папа заявил, что «сегодня, и не только в Европе, мы видим отход от демократии». При этом он предостерёг против «простых ответов», которые предлагают популисты, пишет France 24.