France 2: акт покаяния — французские епископы попросили у Бога прощения за педофилию в церкви

Во французском городе Лурд на фасаде собора установили табличку в память о детях — жертвах сексуального насилия со стороны священников, а потом епископы и другие служители церкви провели общую молитву, в которой попросили Бога о прощении, рассказывает France 2. Как отмечает телеканал, ранее конференция епископов официально признала «институциональную ответственность» за случаи педофилии в своих рядах.

Епископы, священники и монахини, стоя на коленях, в единой молитве совершают акт покаяния. Собравшись перед Нотр-Дам-де-Лурд, они под звон колокола хотят почтить жертв сексуального насилия в церкви, но просьба о прощении адресована не им, а Богу.

ЭРИК ДЕ МУЛЕН-БОФОР, председатель конференции католических епископов Франции: Прости нам, наставь нас, как обратиться к тем, кого мы унизили, кем пренебрегли, кого ранили и покинули.

Чуть ранее (на фасаде церкви. — ИноТВ) открыли памятную табличку с изображением ребёнка, у которого по щеке бежит слеза. Этот огромный портрет призывает никогда не забывать о 330 тысячах жертв растления малолетних.

ЭРИК ДЕ МУЛЕН-БОФОР: Маленький мальчик, маленькая девочка, так кто же осмелился осквернить ваше тело своими огромными руками? Уже слишком поздно, мы не можем вас утешить, однако не поздно вспомнить о вас.

Вчера состоялось историческое событие: собрание епископов признало «институциональную ответственность» церкви за педофилию. Такой прогресс в этом деле, однако, не удовлетворил жертв и ассоциации. Они провели демонстрации в Лурде, а также в Париже перед зданием, где заседала конференция епископов. После слов они требуют уже перейти к делу и начать с возмещения ущерба.

ДАН-ЛЮК ЭРИ, жертва педофилии в церкви: Я лично потратил по крайней мере 50 тысяч евро на восстановление, так что как минимум я рассчитываю, что они оплатят лечение жертв. Я смог себе его оплатить, но другие жертвы не могут.

Все они также ожидают настоящих изменений в церкви.

ФРАНСУА ДЁВО, жертва педофилии и член коллектива «От слов к делу»: До тех пор пока мы не реформируем всю систему, мы продолжим создавать мертворождённый шедевр. Эта ответственность ложится на плечи папы Франциска. Он должен запустить весь процесс реформирования администрации и точки зрения на сексуальность.

В понедельник на закрытии конференции епископов должны объявить о решениях, в том числе о выплате компенсаций жертвам.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2021 года.