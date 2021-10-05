France 24: независимая комиссия обнаружила тысячи педофилов в католической церкви Франции

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви сообщила о том, что с 1950-х годов во Франции служило около 3 тысяч священников-педофилов. К такому выводу комиссия пришла на основе свидетельств бывших учеников католических школ, которые стали жертвами насильников, передаёт France 24.

Посещение этой бывшей католической, а теперь частной школы, погружает в тяжёлые воспоминания. Жан-Рене, Жан-Франсуа и Жозеф пережили здесь сексуальное насилие в десятилетнем возрасте.

ЖАН-ФРАНСУА, бывший ученик и жертва сексуального насилия: У нас был духовный наставник, который приводил нас в свою комнату для исповеди. А потом мы всегда немного беседовали, он начинал нас гладить — и в конце концов мы оказывались в кровати, которая стояла рядом.

Другая жертва, Жан-Мари, рассказывает, как чувствовал себя загнанным в ловушку своими насильниками, среди которых был священник.

ЖАН-МАРИ, жертва сексуального насилия: Цитирую слова одного из преступников: «Ты должен был меня остановить. Это нехорошо, это грех». Здесь выразилась идея согласия и вины, которые одновременно (возлагаются на жертву).

Тысячи других пострадавших поделились своими историями, прервав многолетнее молчание. Их свидетельства стали основой доклада, который должна опубликовать во вторник независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви. Архиепископ Ренна, который оказывал содействие расследованию, вспоминает, что почувствовал, когда услышал свидетельства жертв в своей собственной епархии.

ПЬЕР Д’ОРНЕЛЛАC, архиепископ Ренна, Доля и Сен-Мало: Это мучительно. Во-первых, из-за страданий жертв, но также и в отношении насильников. Мне стыдно.

Перед публикацией доклада глава комиссии обнародовал один из его главных выводов: с 1950-х годов в католической церкви Франции действовало около 3 тысяч педофилов. Документ, который стал итогом 2,5 лет расследования, насчитывает 2100 страниц. Некоторые назвали его бомбой замедленного действия.