Le Figaro: «ради нескольких Ромео и Джульетт лишают защиты всех» — французские правозащитники возмущены лазейкой в новом законе

Детские правозащитные организации Франции возмущены включением в закон о защите детей от сексуального насилия статьи «Ромео и Джульетты», сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, по новому закону любой половой акт с подростком моложе 15 лет будет автоматически считаться изнасилованием — кроме случаев, когда разница в возрасте между несовершеннолетним и совершеннолетним составляет меньше пяти лет. По мнению защитников прав детей, таким образом, власти жертвуют защитой всех 13-летних ради нескольких влюблённых пар.

Статья «Ромео и Джульетты», включённая в закон, призванный защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений, единогласно принятый в понедельник Национальной ассамблеей Франции, вызвала волнения общественности, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, этот текст устанавливает возраст автоматического несогласия несовершеннолетнего на половой акт со взрослым на уровне 15 лет, а в случаях инцеста — на уровне 18 лет.

Однако в законе существует оговорка, названная в честь трагедии Шекспира, предусматривающая исключение: наказание не применяется, если разница в возрасте между совершеннолетним и несовершеннолетним менее пяти лет. В частности, правило «несогласия» не будет распространяться на подростков в возрасте 13 или 14 лет, которые вступают в сексуальные отношения с молодыми людьми в возрасте 18 или 19 лет. В этом случае половой акт не будет автоматически рассматриваться как изнасилование.

По словам газеты, исключение было сделано, чтобы избежать наказания за «подростковую любовь». При этом поправки, в которых разрыв предлагалось сократить до трёх лет, были отклонены. «Я не хочу быть цензором сексуальности наших подростков», — прокомментировал итоговый текст министр юстиции Франции. По его словам, этот закон не «пуританский» и не «нравоучительный» — он направлен на то, чтобы лучше защитить детей от насилия.

Помимо прочего, документ не позволит родителям обращаться в суд под предлогом неодобрения отношений своего ребёнка-подростка. Вместе с тем в целях борьбы с проституцией среди несовершеннолетних предусматривается, что положение о разрыве в возрасте не сможет применяться в случае сексуальных отношений на платной основе.

Тем временем, ассоциации по защите детей считают статью «Ромео и Джульетты» лазейкой в законе, отмечает Le Figaro. «Фактически она снижает возрастной порог несогласия до 13 лет, когда речь идёт о сексуальных отношениях между несовершеннолетним и молодым взрослым», — сожалеет член группы «За детство», объединяющей 33 ассоциации, Мишель Креофф. На её взгляд, правительство «ослабляет защиту всех 13-летних и 14-летних ради спасения нескольких Ромео и Джульетт, состоящих в сексуальных отношениях по согласию». Однако статистика показывает, что таких чрезвычайно мало, настаивает Креофф. Кроме того, это исключение узаконивает «ранние браки по договорённости, которые всё ещё присутствуют в традициях некоторых семей», предупреждает правозащитница.

Ещё одним предметом недовольства стало закрепление в законе понятия инцеста с порогом несогласия на уровне 18 лет, для которого наказание будет устанавливаться не на основании семейных связей, а в зависимости от власти виновника над потерпевшим. Таким образом, если 14-летняя девочка становится жертвой кровосмесительных отношений со стороны своего 18-летнего брата, «она не будет защищена, если её брат не обладает юридически или фактически властью над ней, а также не будет защищена, поскольку возрастной разрыв между ними составляет менее пяти лет», — негодуют члены ассоциации «Противостоять инцесту».