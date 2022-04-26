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Compact: на саммите в «Рамштайне» НАТО может принять решение о начале третьей мировой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече на американской авиабазе «Рамштайн», расположенной на территории Германии, НАТО планирует обсудить поставки тяжёлого вооружения на Украину, которые, в свою очередь, грозят «привести к прямому противостоянию НАТО и России и Третьей мировой войне», пишет Compact. По мнению автора статьи, операция под фальшивым флагом или инсценированная провокация могут заставить Россию начать наступление на Польшу или Прибалтику — и тогда НАТО не преминет начать ядерную войну.
Compact: на саммите в «Рамштайне» НАТО может принять решение о начале третьей мировой
AP

В воскресенье в Киев прибыли два члена администрации президента США Джо Байдена: госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Такой визит небезопасен в нынешние времена — что такого важного обсуждали представители Украины и США, о чём нельзя было поговорить по защищенным телекоммуникационным каналам связи? Предположительно то же самое, что им предстоит обсудить на саммите на авиабазе ВВС США на территории Германии «Рамштайн» в понедельник — поставки тяжёлого вооружения на Украину, которые могут «привести к прямому противостоянию НАТО и России и Третьей мировой войне», пишет Compact.

На выходных канцлер Олаф Шольц объяснил причины своего отказа от таких поставок: «Я делаю всё возможное, чтобы не допустить эскалации, которая привела бы к Третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно». Но «не стоит воспринимать эти слова всерьёз»: поддержанный Шольцем «круговой обмен» танками, в рамках которого Германия будет поставлять в Словению БМП Marder, а Словения, в свою очередь, советские танки Т-72 на Украину, — это и есть поставки тяжёлого вооружения, и, конечно, Москва знает, что «этот предсказуемый трюк провернула далеко не маленькая Словения».
 
Когда ещё случалось, что саммиты НАТО проводились не в правительственных зданиях, а на военной базе США, в данном случае крупнейшем перевалочном пункте для интервенций США на восточном фронте? Символический эффект двояк: «да, мы, НАТО, уже находимся в состоянии войны. И да, мы можем делать в Германии всё, что захотим» — Шольц уж точно не стал бы созывать саммит по тяжёлым вооружениям.
 
Ещё более взрывоопасное соображение: строго говоря, это вовсе не саммит НАТО, а встреча, на которую США пригласили 40 государств. Можно предположить, что Швеция, Финляндия и Молдова, пока не входящие в альянс, обязательно будут в «Рамштайне». Возможно, там будут даже Япония и Южная Корея. Настоящий «саммит мировой войны», пишет издание.
 
С поставками тяжёлого вооружения возрастает опасность прямой конфронтации между НАТО и Россией. Отсюда предостережения Шольца: то, что поставлялось до сих пор, было легко спрятать — зенитные ракеты типа Stinger помещаются в багажнике автомобиля, а пулемёты можно спрятать в вагоне с гуманитарной помощью. А вот с тяжёлой артиллерией и танками всё намного сложнее. Военная тактика подсказывает, что российские войска уничтожают эти вещи ещё в процессе транспортировки: может погибнуть сопровождающий персонал НАТО или может быть взорван пограничный переход в Польше. А что потом?
 
В Рамштайне будут обсуждаться все возможные сценарии — и когда с Украины придёт сообщение об операции под фальшивым флагом, решение о «военном ответе» может быть принято и реализовано незамедлительно, даже до того, как Шольц успеет наложить на него вето. В случае сомнений присутствующие на саммите министры обороны, например, ничего не подозревающая госпожа Ламбрехт, также будут отрезаны от каналов связи со своими правительствами — Рамштайн предоставляет для этого прекрасную возможность.
 
Помимо операции под фальшивым флагом, к Третьей мировой войне может привести и —инсценированное — недоразумение, например, с участием контингентов войск НАТО в Польше и странах Прибалтики. Именно такой сценарий отрабатывался в ходе учений «Анаконда — 2016» на Висле при участии 31 тыс военнослужащих НАТО.
 
На первый взгляд всё сводилось к тому, что «синие» отражали натиск злых «красных». Но, согласно документам, «красные» вторглись в Польшу и Прибалтику только после «досадного инцидента», который они расценили как наступательное действие «синих», т.е. из-за «неверной оценки» ситуации. Кто-то планирует вынудить Путина вмешаться, чтобы потом самому объявить о начале оборонительной войны? «Любой, даже самый незначительный, инцидент, который русские неправильно поймут, может спровоцировать наступление», — цитирует Guardian военного эксперта посольства ЕС в Варшаве.
 
В таком случае не за горами окажется и ядерная война, и Североатлантический альянс не преминул бы её начать. Если бы «Сувалкский коридор», по которому проходит граница между Польшей и Литвой, был бы занят российскими войсками, Эстония, Латвия и Литва были бы отрезаны от остальной территории НАТО и могли бы быть оккупированы Россией в течение 36 —60 часов, показывает исследование аналитического центра RAND, выполняющего заказы для Пентагона. Из-за отсутствия превосходства в обычных вооружениях в этом регионе «НАТО пришлось бы рискнуть ядерной войной, чтобы вернуть то, что они потеряют», подытоживает Compact.
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Compact Германия Европа
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