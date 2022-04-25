Le Monde: в СИПРИ рассказали, какая страна больше всех тратит на оборону

Траты на оборону во всём мире растут, и в лидерах по-прежнему с большим отрывом США, о чём говорит статистика, собранная в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). Как пишет Le Monde, тенденция к наращиванию вооружений характерна практически для всех регионов мира — от Африки до уже перенасыщенной оружием Северной Америки.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал ежегодный отчёт о том, сколько разные страны тратят на вооружение. Журналиста Le Monde удивил тот факт, что впервые общемировые расходы по этой статье перешли отметку $2 трлн и, если точнее, составили $2,113 трлн. Это рост на 0,7% по сравнению с прошлым годом.

Половина из всех затрат приходится на членов НАТО. Пятёрка стран, которые тратят на оборону больше всего, — это США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. На них вместе приходится 62% всего объёма трат. И США далеко впереди всех, отмечает автор статьи.

За этими цифрами видна тенденция мира к перевооружению, которая наблюдается уже целое десятилетие. И это касается всех регионов: от Азии и Африки до Европы, Ближнего Востока и Северной Америки, которые и без того наполнены вооружениями. Уже седьмой год подряд идёт рост трат, и даже пандемия не смогла остановить эту тенденцию. Хотя доля оборонных закупок в структуре ВВП и сократилась на 0,1%, но это произошло благодаря резкому экономическому росту в 2021 году.

Траты США на вооружения составляют $801 млрд. Они нарастили объёмы своих исследований, поэтому сейчас делают акцент на высокотехнологичные сферы, чтобы сохранять преимущество перед Россией и Китаем. Часть этих денег ушла на модернизацию ядерного арсенала.

Особое внимание эксперты сейчас обращают на Россию. Её расходы на вооружения в 2021 году составили $65,9 млрд — это 4,1% от ВВП. По сравнению с прошлым годом рост составил 2,9%. По словам специалистов, тратить эти суммы на оборонный сектор позволяют доходы от нефти и газа. При этом с 2016 по 2019 год, когда на Россию распространялись санкции, а цена на энергоносители была низкой, и на вооружения она тратила меньше. Сейчас наибольший рост в структуре трат России составил как раз сектор национальной обороны, куда входит закупка вооружений, а также проведение военных операций.

Впрочем, готовилась к вооружённому столкновению и Украина: с 2014 года её траты на вооружения выросли на 72%, но всё равно достигают лишь $5,9 млрд.

Китай старается уже почти три десятилетия дотянуть свои военные силы до уровня своего экономического развития, пишет автор статьи. Его траты на оборону составляют $293 млрд. Но, как отмечают эксперты, он будет делать акцент на гражданские и военные научные разработки, его внимание направлено на космические, военно-морские и другие новые технологии.

Из-за роста китайской угрозы наращивают военный бюджет и другие страны Восточной Азии и Океании. Так, Индия ощущает угрозу и от Китая, и от Пакистана, поэтому старается большую часть оборонного бюджета направлять на развитие оборонной промышленности внутри страны.

В Европе видны три главных игрока: Великобритания ($68,4 млрд), Франция ($56 млрд) и Германия ($56 млрд). Первые две страны делают акцент на развитии ядерных сил, и все вместе они вкладываются в новые технологии.

Цель НАТО, чтобы страны вкладывали по 2% своего ВВП в оборону, наконец сбывается. Уже 8 стран альянса это делают, и остальные тоже собираются. В частности, они приводят в качестве аргумента тот факт, что, судя по опросам общественного мнения, треть европейцев не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Два года назад таковых было только 19%, напоминает Le Monde.