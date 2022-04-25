WT: «тайный визит» — Блинкен и Остин встретились с Зеленским в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совершили тайный визит в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Washington Times. Как отмечает газета, хотя ни Вашингтон, ни Киев никак не стали комментировать эту поездку по причинам безопасности, ранее Зеленский просил Запад выделить ему дополнительное оружие.

Вечером воскресенья госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совершили тайный визит в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне продолжающегося конфликта в этой стране, пишет The Washington Times.

Поездка Блинкена и Остина стала самым высокоуровневым визитом американских чиновников в Киев с момента ввода российских войск на территорию страны. При этом администрация Байдена никак не стала комментировать этот визит ввиду необходимости соблюдать жёсткие требования по безопасности. Вместе с тем советник Зеленского подтвердил местным СМИ сам факт проведения встречи.

Ранее украинский лидер сообщал, что он собирается настаивать на том, чтобы Блинкен и Остин предоставили Киеву большее количество более мощного оружия, притом что президент Байден уже заявил, что дополнительно выделил Украине военного снаряжения на сумму $800 млн.

«К нам нельзя сейчас приезжать с пустыми руками. Мы ожидаем не просто президентов или там тортиков. Мы ожидаем конкретные вещи, конкретное оружие», — заявил по этому поводу Зеленский, имея в виду многократные просьбы Киева послать ему тяжёлые вооружения.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что он поддерживает контакт с Турцией, чтобы она в качестве посредника помогла разрешить кризис в Мариуполе, а также поспособствовала переговорам между Киевом и Москвой.