Le Monde: конфликт на Украине останется приоритетом для Елисейского дворца независимо от исхода выборов

Конфликт на Украине останется главным дипломатическим приоритетом Франции независимо от результатов президентских выборов 24 апреля, пишет Le Monde. Признавая, что Франция поставляет тяжёлое вооружение Киеву, Эммануэль Макрон стремился подготовить общественное мнение к новому этапу военной операции, полагает газета. При этом, если действующий президент надеется стать посредником в конфликте, то его соперница Марин Ле Пен не имеет таких амбиций, отмечает издание.

Конфликт на Украине останется главным дипломатическим приоритетом Франции независимо от результатов президентских выборов 24 апреля, пишет Le Monde. В пятницу 22 апреля, в последний день предвыборной кампании, Эммануэль Макрон постарался подготовить общественное мнение к новому этапу военной операции — масштабным боевым действиям в Донбассе — не менее опасному и неопределённому, чем первый. Хотя тема поставок вооружений Украине до сих пор была под запретом, в пятничном интервью Ouest-France президент признал, что Франция поставляет Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan и артиллерийские установки Caesar в качестве ответа на призывы президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи.

Елисейский дворец не захотел сообщить никаких подробностей о предполагаемом количестве военной помощи, указав при этом, что техника была взята из арсенала французских войск. Как сообщила Le Monde ещё 9 марта, несколько десятков ракетных комплексов Milan уже были доставлены. Ожидается, что САУ Caesar — которых в армии осталось всего 76 экземпляров — будут развёрнуты на Украине к концу этого месяца. Вдобавок в страну будет направлено несколько десятков тысяч снарядов. Тем временем 23 апреля во Францию должны были прибыть около 40 украинских солдат для обучения обращению с артиллерийскими установками.

Как отмечает издание, заявление главы государства прозвучало через неделю после того, как французские власти начали приоткрывать завесу тайны над поставками оружия в период, когда все союзники Украины, начиная с США, наращивают помощь в преддверии интенсивных боевых действий в Донбассе. Франция заверяет, что с начала военных действий предоставила Украине военную технику на сумму €100 млн. Ещё столько же вооружений должно быть передано Киеву в ближайшие недели.

«Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда помня о красных линиях, чтобы не становиться воюющей стороной», — заявил Макрон в интервью Ouest-France.

Эти красные линии, по мнению Парижа, исключают отправку на Украину истребителей и танков.

Франция, ранее не афишировавшая свою военную помощь Украине, чтобы та не стала мишенью Москвы, находится в этом вопросе в промежуточном положении между США, объявившими о выделении дополнительных $800 млн на военную помощь Киеву, и Германией, канцлера которой критикуют даже внутри его коалиции за отказ поставлять украинцам тяжёлое вооружение.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить прямую военную конфронтацию между НАТО и такой сверхдержавой... как Россия, державой, обладающей ядерным оружием», — оправдывался Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel в пятницу.

Хотя контакты Франции с Владимиром Путиным были временно прерваны, Эммануэль Макрон не отказался от возможных дипломатических инициатив. Марин Ле Пен, в свою очередь, похоже, не думает о роли дипломатического посредника в конфликте, поскольку остаётся персоной нон грата на Украине из-за признания присоединения Крыма к России в 2014 году.

В случае переизбрания Макрон не исключает поездки в Киев, «если это может оказаться полезным», говорили в последние дни в Елисейском дворце. Притом что прекращение огня пока кажется недосягаемым, а переговоры между Россией и Украиной затягиваются, французские власти изучают вопрос «гарантий безопасности» для защиты Украины, если она откажется от присоединения к НАТО.

«Если Украина пойдёт по пути нейтралитета, очевидно, что этот нейтралитет должен быть гарантирован», — объясняют в Елисейском дворце.

Как передаёт газета, этот вопрос был затронут Эммануэлем Макроном во время последнего разговора между европейцами и президентом США Джо Байденом во вторник. Для французской администрации идеальным вариантом было бы включение всех стран — членов Совета Безопасности ООН в обязательства по установлению «мира на основе переговоров». США, Великобритания и Франция рассматривают такую возможность, но сложность будет заключаться в том, чтобы включить в этот проект Китай и, разумеется, Россию.

Между тем, поставки оружия теперь рассматриваются в Елисейском дворце и западных столицах, не только в контексте боевых действий в Донбассе, но и как первая из гарантий безопасности, предлагаемых Киеву, подчёркивает газета.