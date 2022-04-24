Le Monde: конфликт на Украине останется приоритетом для Елисейского дворца независимо от исхода выборов
Конфликт на Украине останется главным дипломатическим приоритетом Франции независимо от результатов президентских выборов 24 апреля, пишет Le Monde. В пятницу 22 апреля, в последний день предвыборной кампании, Эммануэль Макрон постарался подготовить общественное мнение к новому этапу военной операции — масштабным боевым действиям в Донбассе — не менее опасному и неопределённому, чем первый. Хотя тема поставок вооружений Украине до сих пор была под запретом, в пятничном интервью Ouest-France президент признал, что Франция поставляет Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan и артиллерийские установки Caesar в качестве ответа на призывы президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи.
Елисейский дворец не захотел сообщить никаких подробностей о предполагаемом количестве военной помощи, указав при этом, что техника была взята из арсенала французских войск. Как сообщила Le Monde ещё 9 марта, несколько десятков ракетных комплексов Milan уже были доставлены. Ожидается, что САУ Caesar — которых в армии осталось всего 76 экземпляров — будут развёрнуты на Украине к концу этого месяца. Вдобавок в страну будет направлено несколько десятков тысяч снарядов. Тем временем 23 апреля во Францию должны были прибыть около 40 украинских солдат для обучения обращению с артиллерийскими установками.
Как отмечает издание, заявление главы государства прозвучало через неделю после того, как французские власти начали приоткрывать завесу тайны над поставками оружия в период, когда все союзники Украины, начиная с США, наращивают помощь в преддверии интенсивных боевых действий в Донбассе. Франция заверяет, что с начала военных действий предоставила Украине военную технику на сумму €100 млн. Ещё столько же вооружений должно быть передано Киеву в ближайшие недели.
«Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда помня о красных линиях, чтобы не становиться воюющей стороной», — заявил Макрон в интервью Ouest-France.
Эти красные линии, по мнению Парижа, исключают отправку на Украину истребителей и танков.
Франция, ранее не афишировавшая свою военную помощь Украине, чтобы та не стала мишенью Москвы, находится в этом вопросе в промежуточном положении между США, объявившими о выделении дополнительных $800 млн на военную помощь Киеву, и Германией, канцлера которой критикуют даже внутри его коалиции за отказ поставлять украинцам тяжёлое вооружение.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить прямую военную конфронтацию между НАТО и такой сверхдержавой... как Россия, державой, обладающей ядерным оружием», — оправдывался Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel в пятницу.
Хотя контакты Франции с Владимиром Путиным были временно прерваны, Эммануэль Макрон не отказался от возможных дипломатических инициатив. Марин Ле Пен, в свою очередь, похоже, не думает о роли дипломатического посредника в конфликте, поскольку остаётся персоной нон грата на Украине из-за признания присоединения Крыма к России в 2014 году.
В случае переизбрания Макрон не исключает поездки в Киев, «если это может оказаться полезным», говорили в последние дни в Елисейском дворце. Притом что прекращение огня пока кажется недосягаемым, а переговоры между Россией и Украиной затягиваются, французские власти изучают вопрос «гарантий безопасности» для защиты Украины, если она откажется от присоединения к НАТО.
«Если Украина пойдёт по пути нейтралитета, очевидно, что этот нейтралитет должен быть гарантирован», — объясняют в Елисейском дворце.
Как передаёт газета, этот вопрос был затронут Эммануэлем Макроном во время последнего разговора между европейцами и президентом США Джо Байденом во вторник. Для французской администрации идеальным вариантом было бы включение всех стран — членов Совета Безопасности ООН в обязательства по установлению «мира на основе переговоров». США, Великобритания и Франция рассматривают такую возможность, но сложность будет заключаться в том, чтобы включить в этот проект Китай и, разумеется, Россию.
Между тем, поставки оружия теперь рассматриваются в Елисейском дворце и западных столицах, не только в контексте боевых действий в Донбассе, но и как первая из гарантий безопасности, предлагаемых Киеву, подчёркивает газета.