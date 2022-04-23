Berliner Zeitung: немецкие общественные деятели обратились к Шольцу с просьбой остановить поставки вооружений Украине

15:03
Рассел стал лучшим по итогам второй сессии сводных заездов Гран-при Эмилии-Романьи
Пилот Mercedes Джордж Рассел из Великобритании показал лучшее время во второй свободной практике на четвёртом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.
15:01
Один человек погиб и семеро пострадали при землетрясении в Боснии и Герцеговине
По меньшей мере один человек погиб, ещё семеро пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения.
14:59
Каррера: я верю в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
14:45
Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме
Российская делегация от Фонда Андрея Первозванного получила в Иерусалиме Благодатный огонь у храма Гроба Господня.
14:44
Абдурахманов избран президентом ФФКМ
Бизнесмен Антон Абдурахманов стал президентом Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
14:40
Кожевников назвал подлецом поддержавшего санкции против российских хоккеистов Гашека
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.
14:39
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи.
14:38
Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Литве
Неизвестные осквернили в Паланге памятник советским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне, следует из сообщения департамента полиции при МВД Литвы.
14:28
Аргентина ввела санкции против компании Navitas Petroleum за разведку у Мальвинских островов
В МИД Аргентины сообщили о введении санкций против израильской нефтяной компании Navitas Petroleum за разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов.
14:22
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая.
14:16
Жулин — о выборах президента ФФКМ: Абдурахманов для Слуцкой достаточно серьёзный конкурент
Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о конкуренции за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
14:13
Рылов сможет выступить на чемпионате России по плаванию
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, которого дисквалифицировала Международная федерация плавания (FINA), сможет принять участие в чемпионате России.
14:11
В Горловке сообщили о ранении мирной жительницы из-за обстрела ВСУ
Мирная жительница Донецкой Народной Республики получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.
14:02
Росгвардия обеспечила доставку 70 т гумпомощи на север Харьковской области
Военнослужащие Росгвардии обеспечили доставку на север Харьковской области 70 т гуманитарной помощи.
14:02
Силкин: очки ЦСКА даются довольно непросто в матчах с «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
14:01
Руководитель Ferrari Бинотто рассказал о будущем россиянина Шварцмана в команде
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто рассказал о перспективах тест-пилота команды россиянина Роберта Шварцмана.
13:54
Польша начала рассылку в страны Европы билбордов с антироссийским содержанием
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в страны Европы передвижные билборды с антироссийским содержанием.
13:44
Верховный суд Южной Осетии отменил решение о дате президентских выборов
В ЦИК Южной Осетии сообщили об отмене Верховным судом решения провести президентские выборы 28 апреля.
13:40
В Оренбургской области произошёл хлопок в промышленном цехе
Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что в промышленном цехе на заводе «НСплав» в Новотроицке произошёл хлопок.
13:39
Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал теннисного турнира в Стамбуле
Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова оформили выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле в парном разряде.
13:36
Мишин: состояние фигуриста Семененко улучшается
Российский тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
13:34
Кабмин одобрил проект о выделении средств на благоустройство территорий в Крыму
В правительстве одобрили проект предоставления финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидии для бюджета Крыма на благоустройство дворовых территорий в Ялте и Керчи.
13:31
Самсонова: будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира Свёнтек
Россиянка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек.
13:24
Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны
Голосование во втором туре президентских выборов во Франции началось в заморских департаментах и диппредставительствах французского государства на Американском континенте за сутки до голосования на материковой части страны.
13:24
В Москве проходят лечение 12 детей с онкологией из ДНР, ЛНР и с Украины
В московских клиниках проходят лечение 12 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с онкологическими заболеваниями, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
13:23
Белорусский «Шинник» до 29 апреля должен предоставить документы для участия в МХЛ
В Молодёжной хоккейной лиге сообщили, что белорусский «Шинник» должен до 29 апреля направить все документы для участия в чемпионате МХЛ сезона-2022/23.
13:19
Роднина призвала не обращать внимания на слова Гашека о санкциях против россиян в НХЛ
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона чеха Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
13:17
Кабмин одобрил возмещение банкам недополученных доходов по кредитам на проекты ДФО
Правительство одобрило проект, согласно которому банкам возместят недополученные средства по кредитам на проекты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
13:09
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства детей под Воронежем
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области.
13:02
Захарова прокомментировала данные о работе диверсантов британской SAS на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) были заброшены во Львовскую область.
12:57
Мурашко: 20 детей с минно-взрывными травмами из ЛНР, ДНР и с Украины лечатся в Москве
В Москве проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
12:52
Минобороны России: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте
В Министерстве обороны России заявили, что более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) отказались выполнять преступные приказы своего командования и дезертировали из частей в марте.
12:45
Наумов: «Нижний Новгород» может доставить трудности «Локомотиву»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
12:38
В Японии не могут обнаружить сообщившее о затоплении круизное судно
Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1. Ранее оно подало сигнал и сообщило, что тонет.
12:34
Кабмин утвердил проект возмещения расходов авиакомпаниям для перевозок по России
Правительство одобрило проект возмещения операционных расходов отечественных авиакомпаний для осуществления внутренних перевозок в условиях санкций.
12:34
Губерниев резко ответил на слова Гашека о российских игроках НХЛ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийского чемпиона Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
12:27
РБК: ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
Центробанк России готовит поправки в закон, которые ограничат срок возврата украденных у граждан средств. Предполагается, что банки обязаны будут вернуть их в течение 30 дней.
12:25
Каменский: ЦСКА по силам перевернуть серию с «Металлургом» в свою пользу
Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на поражение московского ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:0).
12:25
Роднина — об отстранении Рылова: пытаются как можно больше насолить российским спортсменам
Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
12:24
Гашек призвал не допускать российских игроков на выставочные матчи НХЛ в Праге
Олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) запретить играть россиянам в матчах между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Чехии.
12:19
В Ростехнадзоре назвали отравление газом возможной причиной гибели шахтёров в Оренбуржье
Возможной причиной гибели шахтёров на руднике в Оренбургской области могло стать отравление газом, заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
12:12
Захарова высказалась о роли США в многополярном мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT высказалась о роли США в многополярном мире.
12:05
Захарян — о матче «Динамо» с ЦСКА: должна получиться интересная атакующая игра
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
12:05
Минспорт проведёт консультации с КХЛ и ФХР по вопросу ужесточения лимита на легионеров
В Министерстве спорта России проведут консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросу возможного сокращения лимита на легионеров.
12:05
В ДНР сообщили об уничтожении 56 украинских националистов за сутки
Военнослужащие Донецкой Народной Республики за минувшие сутки уничтожили 56 украинских националистов, следует из заявления Народной милиции ДНР.
12:02
Захарова заявила о превращении БРИКС в ядро многополярного мира
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.
12:01
Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге
«Миннесота Уайлд» на своём льду нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:55
Арутюнян объяснил, как следует тренироваться Трусовой для исполнения пятерного прыжка
Известный тренер Рафаэль Арутюнян, который является наставником олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, высказался о желании Александры Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.
11:53
Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения
Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвала один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
11:51
Минобороны: Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.