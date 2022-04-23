Berliner Zeitung: немецкие общественные деятели обратились к Шольцу с просьбой остановить поставки вооружений Украине

Группа немецких общественных деятелей составила открытое письмо в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Berliner Zeitung. В письме содержится призыв к остановке поставок вооружений на Украину: по мнению авторов, отправка оружия лишь усугубляет украинский кризис и отдаляет его дипломатическое урегулирование.

Группа деятелей немецкой политики, науки, искусства и ряда других областей написала открытое письмо в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвав его остановить поставки оружия на Украину и побудить Киев к прекращению военного сопротивления в обмен на гарантирование переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании конфликта, пишет Berliner Zeitung.

По мнению авторов открытого письма, поставляя Украине оружие, Германия и другие страны НАТО фактически становятся сторонами конфликта и рискуют спровоцировать эскалацию. В письме отмечается, что военные поставки лишь растянут вооружённое противостояние и отдалят дипломатическое урегулирование.

Как отмечает Berliner Zeitung, все подписавшиеся под письмом деятели намерены также подать сигнал депутатам бундестага, которые на следующей неделе будут совещаться по поводу дальнейших поставок вооружений на Украину.