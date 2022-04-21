Макфол: поддержка Украины в битве за Донбасс отвечает стратегическим интересам США

Вашингтону необходимо активно помогать Киеву в битве за Донбасс. Такое мнение в интервью MSNBC высказал бывший посол США в России Майкл Макфол. На его взгляд, Америка должна добиться победы ВСУ в регионе, поскольку это соответствует её «моральным и стратегическим интересам».

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в Москве: Я говорил с украинцами. Они готовы сражаться. Они собираются биться до конца. Но им нужно больше оружия. Они постоянно об этом говорят. Президент Зеленский постоянно говорит об этом.

И, на мой взгляд, у Соединённых Штатов есть моральный интерес помочь им остановить наступление Путина. Но, кроме того, я считаю, что мы должны так поступить в наших интересах безопасности.

Скажу совсем просто: если Путин победит в Донбассе и получит стимул для дальнейшего продвижения на Украине, то это будет угрожать нашим союзникам по НАТО. Напротив, если он проиграет в Донбассе или окажется в патовой ситуации, то это успокоит наших союзников.

И поэтому, по моему мнению, у нас есть значительный стратегический интерес, чтобы помочь украинцам одержать победу в Донбассе.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2022 года.