DT: Лиз Трасс пообещала искоренить «пагубное» влияние России на Западных Балканах

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс прибыла с визитом в Боснию и Герцеговину, где обвинила Россию в попытках подорвать амбиции страны по установлению более тесных связей с Западом, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, Трасс призвала Запад противостоять России на Западных Балканах.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила о пагубном влиянии российского вмешательства в дела Западных Балкан, которое рискует привести регион к войне, сообщает The Daily Telegraph.

В четверг во время визита в Боснию и Герцеговину Трасс обвинила Россию в оказании «злонамеренного» влияния на страны, некогда составлявшие Югославию, и призвала Запад противостоять президенту Владимиру Путину на Западных Балканах, а также на Украине.

«Сегодня здесь наблюдаются признаки вмешательства России, которые могут вернуть нас в те мрачные дни», — заявила британский министр, указав на боснийскую войну, которая бушевала с 1992 по 1995 год и характеризовалась ожесточёнными боевыми действиями.

По словам Трасс, в ходе боснийской войны НАТО поздно вмешалось в конфликт, так как альянс «не был достаточно смелым, чтобы предотвратить такие ужасные события, как геноцид в Сребренице». «Мы сказали, что никогда больше не допустим таких страданий в Европе — давайте покажем, что мы это имеем в виду», — заявила политик, призвав не пытаться «умиротворять» Россию, а ответить на спецоперацию России на Украине «силой».

Трасс также отметила, что Россия пытается подорвать амбиции Боснии и Герцеговины по установлению более тесных связей с Западом через возможное членство в НАТО и ЕС при помощи «дезинформации».

«Россия уже стремится подорвать реформы, которые проходят в этой стране, и подорвать ваши евро-атлантические амбиции. Они подпитывают сепаратистов, угрожая единству, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, — утверждает глава внешнеполитического ведомства Великобритании. — Это нельзя терпеть. Мы сделаем всё возможное, чтобы искоренить это вредоносное влияние и защитить мир, процветание и стабильность в регионе».

Как пишет издание, Босния и Герцеговина находится в разгаре политического кризиса, когда боснийские сербы пытаются отделиться и присоединиться к соседней Сербии. При этом Сербия поддерживает тесные связи с Россией. Страна отказалась присоединиться к международным санкциям против России за ввод войск на Украину. Трасс призвала Боснию и Герцеговину ввести санкции против России.

Трасс пообещала, что Лондон продолжит обучение курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте и повысит способность Сараева противостоять угрозам безопасности. Министр объявила о пакете инвестиций в инфраструктуру и энергетику на Западных Балканах в размере £80 млн до 2025 года и пообещала, что они не будут сопровождаться условиями.

Помимо этого, Трасс обвинила Кремль в стремлении «держать мир в заложниках» посредством блокады экспорта украинского зерна и отвергла призыв отменить антироссийские санкции, чтобы облегчить нехватку продовольствия.

«Мы должны быть неумолимы в предоставлении военной помощи и введении санкций. Украина должна победить», — приводит The Daily Telegraph слова политика, которая пообещала поддержать Боснию и Герцеговину в усилиях страны по вступлению в НАТО.