Guardian: лидер боснийских сербов уверен в помощи России и Китая в случае введения Западом санкций

Лидер боснийских сербов и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью The Guardian, что в случае введения санкций со стороны западных стран помощь ему придёт от Москвы и Пекина. Он также добавил, что сокращение финансирования со стороны Евросоюза вынудит его принять помощь от Китая.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик, один из трёх членов президиума Боснии и Герцеговины, в интервью The Guardian выразил уверенность в том, что в случае, если Запад введёт санкции, то помощь поступит от России и Китая.
Как поясняет издание, Додика в настоящий момент обвиняют в том, что он добивается раскола Боснии и Герцеговины и тем самым рискует разжечь войну.
62-летний лидер боснийских сербов уже 30 лет играет ключевую роль в политике страны и когда-то даже был «фаворитом Запада». Теперь же Додик настаивает на том, что его планы отнюдь не обязательно приведут к концу Боснии и Герцеговины.
По его словам, санкции и сокращение финансирования со стороны ЕС лишь вынудят его принять предложения об инвестициях из Китая. Кроме того, он также надеется на «довольно скорую» встречу c российским лидером Владимиром Путиным.
«Когда я иду к Путину, не бывает никаких требований, — заявил Додик. — Он просто говорит: «Чем я могу помочь?». Что бы я ни обсуждал с ним, меня никогда не обманывали. Я не знаю, на чём ещё основывать доверие, если не на этом. В случае с (китайским лидером. — ИноТВ) Си Цзиньпином последний также говорит: «Если я могу чем-то помочь, то помогу».
Между тем лидер боснийских сербов говорит, что он всё ещё хочет присоединиться к ЕС, несмотря на постоянные отказы со стороны таких стран, как Франция и Нидерланды.
Как напоминает The Guardian, в последние недели Додика широко осуждали за заявленное им намерение вывести сербскую часть Боснии и Герцеговины из государственных структур, в том числе разведки и армии, и создать свои собственные сербские силы.
В докладе ООН это предложение было названо шагом, равносильным «выходу из состава государства», и опасной угрозой для Дейтонских мирных соглашений 1995 года, положивших конец гражданской войне, которая после распада Югославии унесла жизни около 100 тыс. человек.
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