Guardian: историческое решение — суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор Ратко Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге отклонила апелляцию, подтвердив пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, передаёт The Guardian. Хотя Младича сочли невиновным в геноциде, все прочие обвинения, которые были выдвинуты против него, в том числе убийства, террор и захват заложников, апелляционная палата подтвердила. Международное сообщество приветствовало решение апелляционной палаты.

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич проведёт остаток жизни в тюрьме после того, как апелляционная палата суда в Гааге подтвердила пожизненный приговор «боснийскому мяснику», сообщает The Guardian.

И хотя апелляция сочла Младича невиновным в геноциде, все прочие обвинения, которые были выдвинуты против него, палата в Гааге подтвердила. В частности, там подтвердили предыдущий вердикт, согласно которому он был признан виновным в убийствах, бесчеловечных действиях, преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских лиц и захвате заложников.

Как отмечает издание, поведение Младич на слушании резко контрастировало с его реакцией на вынесение приговора в 2017 году, когда он называл все обвинения «ложью» и выкрикивал оскорбления. В этот раз Младич практически не выражал эмоций и был немногословен. Единственными словами, которые он произнёс были «да, могу» в ответ на вопрос, может ли он следить за ходом процесса.

«Это окончательное решение, и, конечно, оно имеет чрезвычайную важно, потому что он, больше чем кто-либо другой символизирует военные преступления, ненависть и человеческие страдания», — заявил главный прокурор Международного суда в Гааге Серж Браммер, подчеркнув, какое значение оно имеет для родственников жертв.

Как пишет The Guardian, бывший главнокомандующий вооружёнными силами Республики Сербской играл ведущую роль в массовых убийствах боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Тогда были убиты более восьми тысяч мусульман — мужчин и мальчиков. Женщин, маленьких детей и некоторых пожилых мужчин насильно увозили. Эту трагедию называют самым массовым убийством в Европе со времён Второй мировой войны. Также Младич называют виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году

Международное сообщество, а также родственники жертв приветствовали решение апелляционной палаты.

«Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершают ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем», — приводит издание заявление президента США Джо Байдена.

По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба решение «помогло положить конец безнаказанности за самые страшные международные преступления, которые только можно себе представить».

«Лично я считаю, что справедливость восторжествовала, хотя, конечно, как жертвы мы никогда не будем полностью удовлетворены», — отметила одна из матерей погибших в Сребренице Мунира Субашич.

Как напоминает The Guardian, Младич не первый, кому был вынесен подобный приговор. В 2019 году суд в Гааге приговорил первого президента Республики Сербской Радована Караджича к пожизненному заключению.