Das Erste: Германия признала геноцид народов Намибии

Правительство ФРГ признало геноцид народов Намибии во время колониального правления Германской империи, пишет Das Erste. Издание отмечает, что немецкие войска жёстко подавляли восстания местных жителей, уничтожив значительные части племён гереро и нама. Как сообщает Das Erste, ФРГ принесёт официальные извинения, а также выплатит Намибии €1,1 млрд.

Спустя более чем 100 лет правительство Германии признало преступления немецких колониальных войск на территории современной Намибии против племён гереро и нама геноцидом, пишет Das Erste. Отмечается, что признание будет подкреплено денежной выплатой.

«В качестве признания неизмеримого страдания, причинённого жертвам, мы хотим поддержать Намибию материальной программой в размере €1,1 млрд. для восстановления и развития», — приводит издание слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Германия также намерена официально просить прощения за совершённые преступления: согласно сведениям, озвучить их должен будет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления в парламенте Намибии.

Как информирует Das Erste, в период с 1884 по 1915-й годы, территории, входящие в состав современной Намибии, являлись колониями Германской империи. Немецкие войска жёстко подавляли восстания местного населения: согласно данным историков, было убито 65 тысяч человек из племени гереро (из 80 тысяч) и 10 тысяч человек племени нама (из 20 тысяч).

Издание пишет, что сумма, выплаченная правительством Германии, будут, в первую очередь, использованы для поддержки проектов в местах расселения гереро и нама. Речь идёт о проектах в области сельского хозяйства, водного обеспечения, инфраструктуры и образования.

Das Erste отмечает, что некоторые представители гереро и нама подвергли нынешние договорённости критике. Согласно заявлению одной из местных общественных организаций, признание геноцида является лишь пиар-ходом со стороны Германии.